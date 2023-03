“No hay un solo colombiano que no quiera la Paz Total, pero no significa acolitarle lo que se les venga en gana a los grupos armados”

Al gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, no le tiembla la voz para denunciar cómo las disidencias de las Farc —que surgieron tras la firma de los acuerdos de paz entre Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla—, aumentan su poderío delictivo en el sur de su departamento.

El mandatario dijo en una cumbre de gobernadores realizada este jueves 16 de marzo en Quindío, que esa guerrilla está actuando “sin Dios ni ley”. Y denunció que se han vuelto a presentar secuestros, reclutamientos de menores de edad y cada vez se escuchan a campesinos contando cómo las Farc los obligan a asistir a sus convocatorias.

Además, denunció públicamente que las minas antipersonales, un tema que había quedado en el pasado, volvió a preocupar a las autoridades en el sur de ese departamento. La fuerza pública— según el mandatario— ha incautado material con los que se construyen dichos artefactos explosivos. Además, “la extorsión se ha quintuplicado”, precisó.

Así avanza la cumbre de gobernadores en Quindío. - Foto: Federación Nacional de Departamentos.

Públicamente Juan Guillermo Zuluaga denunció que cree en la buena fe del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero las disidencias de las Farc “no están cumpliendo a lo que se comprometieron”.

Agregó que las Farc prometen inmiscuirse en las elecciones regionales de 2023. Al menos, en su región, la guerrilla está obligando a quien manifieste su interés de aspirar por una curul el próximo año a reunirse con el grupo armado para dejarlos participar. “Se van a meter en las elecciones”, expresó Zuluaga.

La procuradora Margarita Cabello y el registrador Alexander Vega en la cumbre de gobernadores del país en Quindío. - Foto: Federación Nacional de Departamentos.

El gobernador dijo que le alegró muchísimo la posición de la Procuradora frente a la Paz Total del gobierno.

“Tenemos que unirnos todos en defensa de la democracia. Creo que no hay un solo colombiano que no quiera la Paz Total, pero no significa acolitarle todo lo que se les venga en gana, entre otros, a las disidencias de las Farc y a los demás grupos que no están cumplimiento con la palabra. Creo que el Gobierno tiene que ser generoso, pero firme y contundente en recurrir a todos los mecanismos que le da la Constitución y la Ley para enfrentar a estas organizaciones”, expresó.

El gobernador de Vichada, Álvaro León, quien también estuvo en la cumbre, confirmó este jueves 16 de marzo que cayó en un retén ilegal de grupos armados en su departamento.

Ocurrió hace 15 días, según relató, y logró salvarse porque sus escoltas aparecieron y los hombres, sin identificar, huyeron del lugar a la zona selvática.

Gobernador de Vichada, Álvaro León. - Foto: Federación Nacional de Departamentos.

El relato de lo que le aconteció lo contó León, en una reunión convocada por la Federación Nacional de Departamentos en Quindío, donde asisten todos los gobernadores del país, además de la procuradora, Margarita Cabello, y el registrador nacional, Alexánder Vega.

“Hay una situación personal que la denuncié en mi departamento, pero nadie la conoce. A mí, personalmente, me bajaron esos grupos encañonado del carro, me hicieron bajar del vehículo. Ocurrió hace 15 días”, narró.

Y le habló directamente a la procuradora, Margarita Cabello: “Doctora, mi departamento no tiene para pagarle un convenio a la Unidad Nacional de Protección (UNP), para tener un carro blindado. Yo, cuando voy a salir de viaje, contrato una burbuja vieja, un carro que no me cobre tanto porque el departamento no tiene para eso”.

Fueron 5 hombres que portaban fusil y uno más que tenía una pistola. “Me bajaron del carro, tuve un diálogo con ellos, mientras llegaron los escoltas, salieron corriendo, se metieron a las matas y, afortunadamente, no hubo disparos. O si no, el primer muerto, igualmente, es el gobernador”, contó.