“No se puede presionar a la Corte Suprema y a Martha Mancera no se le debe tener miedo si se convierte en fiscal general encargada”: Guillermo Mendoza Diago

SEMANA: ¿Cómo está viendo los tiempos que se está tomando la Corte Suprema para elegir el reemplazo de Francisco Barbosa?

GUILLERMO MENDOZA: Lo primero que hay que poner de presente es que el período de Francisco Barbosa no se ha vencido todavía, faltan unos pocos días y la Corte convocó para el 8 de febrero a una sala plena para tratar de elegir al fiscal. De manera que todavía no podemos decir que la Corte Suprema esté dilatando o demorando ese procedimiento. Pero, en todo caso, es una institución que tiene 23 magistrados y que, obviamente, se trata de escoger nada menos que al Fiscal General de la Nación. Entonces, tiene la facultad de evaluar detalladamente esas hojas de vida, detallar muy bien cuál de las candidatas puede ofrecer mejores resultados en una Fiscalía.

SEMANA: Pero hay sectores políticos, cercanos al gobierno Petro, que le piden a la Corte Suprema que escoja pronto porque no ven garantías en la vicefiscal Martha Mancera, en caso de que se convierta en el reemplazo de Francisco Barbosa.

G.M.: La verdad, no creo que si Martha Mancera llegara a quedar encargada del despacho traiga complicaciones para el Gobierno o determinados sectores políticos porque los casos que, de alguna manera, pudieran comprometer o afectar a funcionarios de la Presidencia no los llevaría la Fiscal encargada o la que llegue. Los lleva cada fiscal al que se le asigna la investigación y es autónomo para tomar las decisiones correspondientes. Quienes deciden son los fiscales que tienen asignados cada uno de los casos. Y, sin embargo, no creo que la Corte vaya a dilatar la elección del fiscal general de la Nación, como ocurrió cuando me correspondió estar año y medio de fiscal encargado.

La vicefiscal Martha Mancera, posiblemente será fiscal general encargada. | Foto: FISCALIA

SEMANA: ¿Por qué cree que la Corte Suprema no dilatará la elección?

G.M.: Cuando ya se evaluó la terna, la Corte dijo claramente que no había ningún problema en que solo figuraban mujeres y que aquí no se trataba de desconocer ningún derecho fundamental ni mucho menos. En segundo término, ese proceso electoral ya comenzó. Y, por otra parte, entiendo que convocaron a las candidatas a una reunión privada para hablar con los magistrados. Creo que la elección puede darse en cualquier momento. No hay que tener ningún temor en relación con un encargo que, con toda seguridad, no será prolongado si llegara a ocurrir.

SEMANA: Pero ya hubo una primera votación en la Corte Suprema y algunas no alcanzaron ni siquiera un voto.

G.M.: Eso no significa nada porque ya hemos visto esos procesos electorales para cada uno de los fiscales generales que han llegado a ocupar ese cargo. Los procesos pueden ser complejos, primero envían a la sala plena todos los nombres a ver cuáles obtienen más, después realizan una selección, el hecho de que ninguna de las candidatas no hubiera obtenido ningún voto no significa que quedó descalificada. Todo lo contrario, puede ser en un momento dado un nombre que entre en juego hasta con fuerza. Eso es impredecible. No podemos decir nada todavía por qué las cosas se van dando en la Sala Plena.

SEMANA: Usted dice que es posible que se elija fiscal el 8 de febrero…

G.M.: Es posible que la Corte tenga una elección para esa fecha, pero nuevamente le insisto: el hecho de que no lo hagan y se demoren en su resultado y haya un encargo, no afecta para nada el funcionamiento de la Fiscalía. Tengo la seguridad de que no va a haber una situación de demora extraordinaria, como ocurrió cuando yo quedé encargado más de año y medio.

SEMANA: ¿Por qué está tan seguro?

G.M.: Porque las situaciones son muy diferentes a las de mi época. Además, las candidatas tienen el perfil necesario para ocupar la Fiscalía. Todas pasaron por la institución y la conocen, no estamos hablando de gente improvisada, de funcionarias ajenas a la situación penal, ellas conocen la Fiscalía y eso da garantías de que se puede producir un resultado rápido.

Al fiscal Francisco Barbosa se le vence su período a comienzos de febrero de 2024. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: Viviane Morales, elegida fiscal general luego de que usted estuviera año y medio como encargado, dice que es la primera vez en la historia de Colombia donde un presidente tiene tanto interés en escoger el reemplazo de Francisco Barbosa porque están en juego las investigaciones contra Nicolás Petro, Juan Fernando Petro y su campaña presidencial.

G.M.: El proceso contra el hijo del Presidente, Nicolás Petro, ya no está en manos de la Fiscalía. Está en manos de jueces porque ya hay una acusación, incluso, hubo audiencia de formulación de acusación. Eso es irreversible, eso sigue. Los jueces son quienes tomarán en adelante las decisiones. Los demás asuntos que pudieran comprometer al señor Presidente, si es así, tenemos que considerar que no quedan bajo conocimiento de la Fiscalía porque él tiene fuero constitucional y sus investigaciones las conoce la Comisión de Acusaciones. No veo, realmente, qué interés podría tener el Presidente en relación con ese tema de la campaña.

SEMANA: De todas maneras, la vicefiscal, Martha Mancera, quien podría ser la fiscal general encargada, es cercana a Francisco Barbosa, hoy enfrentado a Petro.

G.M.: Obviamente que el Fiscal tiene que escoger de vicefiscal a una persona de su entera confianza que le ofrezca esa seguridad de que hará bien su trabajo. Pero le comento una cosa, la doctora Mancera viene trabajando en la Fiscalía hace muchos años. Yo llegué cuando el fiscal era el doctor Alfonso Valdivieso y si no me equivoco desde esa época ella era fiscal. La conocí por esa época, ella ha pasado por 5 o 6 fiscales. Es decir, no es un nombre exclusivo del fiscal Barbosa, ella es una funcionaria de carrera.

Presidente Gustavo Petro y exfiscal Viviane Morales | Foto: Foto Presidencia y foto de SEMANA

SEMANA: Es decir, ¿el Gobierno no tendría que tenerle miedo?

G.M.: No habría que tenerle miedo. Además, ella no va a tomar decisiones. Las decisiones para ver si hay imputaciones, indagaciones, entre otras, las toman los fiscales a quienes se les asignan las investigaciones. Para que un vicefiscal, realmente, intervenga en un proceso tendría que ser designado específicamente por el fiscal general.

SEMANA: Pero ella sería la fiscal general encargada…

G.M.: Aún quedando de fiscal, si es la fiscal general, menos va a tener posibilidades de adelantar los procesos. Para eso se designan a otros fiscales. Además, recuerden que las decisiones finales las toman los jueces y les pueden negar solicitudes a los fiscales.

SEMANA: Conclusión: ¿no se tiene que presionar a la Corte Suprema y no se le debe tener miedo a Martha Mancera?