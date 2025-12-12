Suscribirse

Política

“No sirve para nada”: Gustavo Petro, molesto con su puesto de presidente en organismo internacional. ¿No le hacen caso?

El mandatario colombiano ha buscado respaldo en medio del choque con Donald Trump.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 10:15 p. m.
El presidente Gustavo Petro ha buscado apoyo internacional en medio de las fuertes tensiones con Donald Trump.
El presidente Gustavo Petro ha buscado apoyo internacional en medio de las fuertes tensiones con Donald Trump. | Foto: Presidencia

Una fuerte declaración dio el presidente de la República, Gustavo Petro, en medio de la ceremonia que se llevó a cabo en San Andrés, de la Cumbre de los Pueblos del Caribe.

En su agitada intervención, el mandatario colombiano arremetió con dureza en contra de un organismo multilateral, el cual paradójicamente es presidido por Gustavo Petro.

Contexto: “Me saca de la Presidencia”: declaración de Gustavo Petro generó revuelo en las redes sociales; el video se volvió viral

Se trata de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), cuya presidencia pro tempore tiene Colombia y la cual no ha tenido los resultados que se esperaban.

A propósito de la fuerte tensión que viene creciendo entre el mandatario colombiano y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Roce que se agudizó por los ataques militares de ese país norteamericano en el mar Caribe.

Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump vienen escalando en una confrontación que dejó una crisis entre Colombia y Estados Unidos. | Foto: Presidencia/AP

En la declaración que dio desde San Andrés, Petro expresó: “Ahora estamos ante un problema grave y tenemos que responder conjuntamente, yo soy presidente de la Celac y les quiero decir que a estas alturas ser presidente de la Celac sirve para tres cosas: para nada, para nada y para nada”.

El objetivo que tenía el jefe de Estado colombiano era poder consolidar un bloque unido en la Celac, con el objetivo de hacerle frente a las acciones de Trump en el Caribe, y en particular contra Venezuela.

Sobre el caso puntual de la crisis social y política por la que atraviesa Venezuela, el mandatario colombiano propuso una amnistía general y una transición de gobierno.

“El gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar, sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país, no con más represiones ineficientes. Es una amnistía general, no extender la cárcel”, dijo Gustavo Petro en un mensaje que posteó en su cuenta personal de X.

Y agregó en esa publicación que hizo esta semana: “Los pueblos europeos le ganaron a la gran invasión de Hitler con un gran pacto político y social que hizo que los trabajadores participaran de las ganancias, tuvieran seguridad social y mejores salarios después de la guerra”.

“Fueron los trabajadores armados en ejércitos de EE. UU., de la Unión Soviética y de las resistencias europeas las que le ganaron la guerra a Hitler, y lo hicieron porque sabían que habría una sociedad más democrática en Europa”, insistió Gustavo Petro.

Contexto: Exministro petrista contó en vivo el motivo por el que Petro no se apersona de los problemas de su Gobierno: “Teoría del caos”

Finalmente, anotó: “Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gobierno Trump exigiría pruebas de ADN, huellas y escáneres a viajeros que ingresen a Estados Unidos: los casos y a quiénes aplicaría

2. “Solicitaré a la ONU un relator especial”: Petro anuncia acciones tras ataques de EE. UU. a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico

3. Gustavo Petro se metió en la política de EE.UU. y lanzó advertencia a congresista: “Espero no pierda las elecciones”

4. Donald Trump declara que los ataques terrestres están “comenzando” y “no necesariamente tienen que ser en Venezuela”

5. California y otros 18 estados demandan al gobierno Trump por las visas H-1B de 100.000 dólares: ¿cambiarán de precio?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo Petrocelac

Noticias Destacadas

Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro se metió en la política de EE.UU. y lanzó advertencia a congresista: “Espero no pierda las elecciones”

Redacción Semana
la Corte mantiene viva la parte del expediente que investiga lo ocurrido en 2009.

Corte Suprema confirma negativa a nulidad en caso de Antonio Sanguino por presunto tráfico de influencias

El presidente Gustavo Petro ha buscado apoyo internacional en medio de las fuertes tensiones con Donald Trump.

“No sirve para nada”: Gustavo Petro, molesto con su puesto de presidente en organismo internacional. ¿No le hacen caso?

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.