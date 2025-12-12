“No sirve para nada”: Gustavo Petro, molesto con su puesto de presidente en organismo internacional. ¿No le hacen caso?

Una fuerte declaración dio el presidente de la República, Gustavo Petro, en medio de la ceremonia que se llevó a cabo en San Andrés, de la Cumbre de los Pueblos del Caribe.

En su agitada intervención, el mandatario colombiano arremetió con dureza en contra de un organismo multilateral, el cual paradójicamente es presidido por Gustavo Petro.

Se trata de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), cuya presidencia pro tempore tiene Colombia y la cual no ha tenido los resultados que se esperaban.

A propósito de la fuerte tensión que viene creciendo entre el mandatario colombiano y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Roce que se agudizó por los ataques militares de ese país norteamericano en el mar Caribe.

Gustavo Petro y Donald Trump vienen escalando en una confrontación que dejó una crisis entre Colombia y Estados Unidos. | Foto: Presidencia/AP

En la declaración que dio desde San Andrés, Petro expresó: “Ahora estamos ante un problema grave y tenemos que responder conjuntamente, yo soy presidente de la Celac y les quiero decir que a estas alturas ser presidente de la Celac sirve para tres cosas: para nada, para nada y para nada”.

El objetivo que tenía el jefe de Estado colombiano era poder consolidar un bloque unido en la Celac, con el objetivo de hacerle frente a las acciones de Trump en el Caribe, y en particular contra Venezuela.

Sobre el caso puntual de la crisis social y política por la que atraviesa Venezuela, el mandatario colombiano propuso una amnistía general y una transición de gobierno.

“El gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar, sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país, no con más represiones ineficientes. Es una amnistía general, no extender la cárcel”, dijo Gustavo Petro en un mensaje que posteó en su cuenta personal de X.

Y agregó en esa publicación que hizo esta semana: “Los pueblos europeos le ganaron a la gran invasión de Hitler con un gran pacto político y social que hizo que los trabajadores participaran de las ganancias, tuvieran seguridad social y mejores salarios después de la guerra”.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2025

“Fueron los trabajadores armados en ejércitos de EE. UU., de la Unión Soviética y de las resistencias europeas las que le ganaron la guerra a Hitler, y lo hicieron porque sabían que habría una sociedad más democrática en Europa”, insistió Gustavo Petro.