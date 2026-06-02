Abelardo de al Espriella aseguró que no permitirá que Colombia se “incendie” tras las elecciones presidenciales para las que él se perfila como el favorito para llegar a la Casa de Nariño, según la más reciente encuesta de Atlas Intel.

El aspirante a la Casa de Nariño acusó al presidente Gustavo Petro de querer agitar a la opinión pública con declaraciones sobre un posible fraude para allanar el camino ante lo que pueda suceder después de estos comicios.

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De la Espriella destacó que las elecciones se desarrollaron en en un contexto de transparencia gracias a la labor de la Registraduría Nacional y de las instituciones que actuaron durante la jornada democrática.

Sin embargo, el candidato advirtió que el espaldarazo institucional al desarrollo de los comicios no ha sido suficiente para que el actual jefe de Estado reconozca el ambiente democrático en el que se ha dado esta contienda.

“No hay forma de que Petro entienda eso porque Petro tiene otro propósito, otro plan: sembrar la duda para sacar a sus primeras líneas, sus hordas de desadaptados que ya empezaron a salir ayer por orden de Petro y de Cepeda”, expresó De la Espriella.

El abogado manifestó que “no voy a dejar que me incendien el país” y prometió defender a Colombia utilizando los medios que sean necesarios, “por la razón o por la fuerza”.

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Ante el posible escenario de que el presidente Petro no reconozca los resultados de las elecciones, debido a las dudas que ha sembrado sobre el proceso electoral en semanas recientes, el candidato llamó al Ejército a restablecer el orden constitucional en caso de que esto sea necesario.