Nueva polémica de senadora Isabel Cristina Zuleta: su mamá es candidata al Concejo de Ituango por el Pacto Histórico

Ahora su mamá Ana María López Calle es candidata al Concejo de Ituango por el Pacto Histórico. Así lo evidencia una publicación de redes sociales en la que se comparte su perfil. “Soy madre de cuatro mujeres de las que me siento profundamente orgullosa, ellas; Luisa, Alba, Lina y Cristina, luchan cada día por un mejor mundo, ellas han aprendido a poner su amor y sus manos al servicio de las otras y los otros”, dice la publicación junto a su fotografía y los logos de la alianza de izquierda, de la que también hace parte su hija.

SEMANA contactó a la senadora Zuleta para conocer su versión sobre este hecho, pero hasta el momento no ha habido respuesta. Sin embargo, en sus redes sociales personales, López referencia que es madre de Zuleta y la senadora también le ha comentado.

Jota Pe Hernández desenmascara en vivo a senadores del Pacto Histórico y destapa por qué no quieren bajarse el salario

Contexto: Jota Pe Hernández desenmascara en vivo a senadores del Pacto Histórico y destapa por qué no quieren bajarse el salario

El reconocimiento de ese hecho tendría en problemas a Zuleta y podría perder su curul. Zuleta tiene claro que sus contradictores políticos no le perdonarán su confesión y la demandarán ante la Corte Suprema de Justicia. De hecho, el candidato al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño, anunció: “La senadora debe perder su investidura. Vamos a demandarla”.

La congresista del Pacto Histórico quiso desviar el tema y arremetió contra los medios de comunicación. “Informo a medios que violan la Constitución con sus mentiras. Uno, nunca he estado en desacuerdo con la reducción de los altos salarios. Dos, respaldo el clamor popular por la mayor equidad en los salarios. Tres, insto a que se reconozca el esfuerzo de los congresistas que sí hacemos la tarea”, dijo.

Y es que Zuleta ha sido una de las que ha defendido el alto salario de los congresistas y se opone a un proyecto de reducción. Incluso, se ha comparado con los futbolistas. “¿Por qué no se le discute a un futbolista que gana mucho? Porque la gente del pueblo, que es distinta a los medios de comunicación y la opinión, reconoce a quien se esfuerza. Yo he visto aquí en el Congreso el esfuerzo, la dedicación. Yo misma he pasado noches enteras leyendo”, aseguró en una ocasión.