La senadora Isabel Cristina Zuleta confesó que financia campañas políticas, pero culpó a los medios de violar la Constitución con sus “mentiras”

Zuleta tiene claro que sus contradictores políticos no le perdonarán su confesión y la demandarán ante la Corte Suprema de Justicia. De hecho, el candidato al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño, anunció: “la senadora debe perder su investidura. Vamos a demandarla”.

“Informo a medios que violan la Constitución con sus mentiras. Uno, nunca he estado en desacuerdo con la reducción de los altos salarios. Dos, respaldo el clamor popular por la mayor equidad en los salarios. Tres, insto a que se reconozca el esfuerzo de los congresistas que sí hacemos la tarea”.

“Yo celebro que por fin haya un mediano consenso en el Congreso, en el Senado, veo que haya un consenso y celebro su origen: la lucha por superar la inequidad, esa lucha es histórica de las clases populares, histórica en la lucha de clases. Por eso es importante que sepamos el origen de esta discusión, de origen de izquierda, a eso se han dedicado las centrales obreras, a decir las injusticias entre los salarios que se viven en Colombia, en altos cargos, pero hay que recordar la importante intervención del senador Juan Diego Echavarría. Al país no se le puede mentir: si este debate tiene algún vicio de ilegalidad es mejor subsanar desde ya porque también se genera una expectativa que nosotros, como congresistas, tenemos la responsabilidad de corregir a tiempo”, dijo ella.

Sin embargo, durante su discurso en el Congreso, la prensa divulgó un aparte controvertido de la senadora donde preguntó: “¿por qué no se le discute a un futbolista que gana mucho? Porque la gente del pueblo, que es distinta a los medios de comunicación y la opinión, reconoce a quien se esfuerza. Yo he visto aquí en el Congreso el esfuerzo, la dedicación. Yo misma he pasado noches enteras leyendo”, dijo.