“Nunca lo olvide”: Gustavo Petro respondió a la advertencia de un supuesto plan que ordenó para encarcelar a Álvaro Uribe

En medio del viaje internacional que está desarrollando el presidente de la República, Gustavo Petro, en Panamá, el mandatario colombiano no guardó silencio sobre una advertencia que recibió Álvaro Uribe y que lo salpica.

En la alerta se manifiesta que al parecer el mandatario colombiano habría dado la orden de encarcelar al expresidente Uribe, también se mencionó al senador y candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda.

Gobierno Petro juega su carta ante la Corte Constitucional para evitar que suspendan la emergencia económica

El jefe de estado a través de su cuenta personal de X, expresó: “Estás alucinando Uribe. Preso entra el que comete un delito: político, común o de lesa humanidad. Le dije a usted personalmente que no dejaría que a usted o su familia salga perjudicada por poder extranjero. Siempre soy coherente con eso”.

También avanzó en el mensaje: “Le dije que un presidente de Colombia no debe ser llevado por justicia extranjera. Creo que se le olvidó. Se que Cepeda buscó una conciliación con usted, usted por soberbia no quiso. Yo soy un amante de la libertad y no de la esclavitud: nunca lo olvide”.

El revuelo político se desató por el post que publicó el expresidente Álvaro Uribe: ““Uribe estamos en elecciones, lo quieren meter preso por órdenes de Petro y de Cepeda”. Cuando atiendo reuniones políticas en Bogotá, no falta el ciudadano que me diga eso, todo a semejanza de vísperas electorales anteriores. Y me agregan que como no tienen pruebas en mi contra a pesar de investigaciones que llevan 30 años, planean forzar en mi contra un contexto paramilitar con lo que dijo Mancuso cuando regresó de Estados Unidos. Debo llamar a mis abogados a buscar pruebas mientras camino por el país en defensa de la democracia”.

El exmandatario Uribe Vélez está adelantando un amplió recorrido por el país en compañía de la candidata a la consulta presidencial de la centro derecha, Paloma Valencia, quien se enfrentará a otros ocho candidatos en los comicios del 8 de marzo.

Gustavo Petro sorprendió con propuesta para que Nicolás Maduro no sea juzgado en EE. UU.: ¿creación de un nuevo tribunal?

Cabe reseñar, que recientemente el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe, se han enfrascado en varios roces por las políticas que ha implementado el actual Gobierno.