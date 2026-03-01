Política

Pacto Histórico responde a polémica por cierre de campaña en la plaza de Bolívar: productora fue la misma que usó el Gobierno en evento de salud

La productora que montó la tarima para el evento de Petro el 26 de febrero en la Plaza de Bolívar fue la misma que se encargó del montaje el 27 de febrero para el cierre de campaña, en el mismo lugar, para el Pacto Histórico.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
1 de marzo de 2026, 9:16 a. m.
Evento del Pacto Histórico en Bogotá el 27 de febrero.
Evento del Pacto Histórico en Bogotá el 27 de febrero. Foto: Tomada de la cuenta de X del Pacto Histórico.

Sigue la polémica en las redes sociales por cuenta de la denuncia pública que hizo el candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Daniel Briceño, sobre el cierre de campaña de los aspirantes al Legislativo del Pacto Histórico en la Plaza de Bolívar. La congresista María Fernanda Carrascal respondió a los interrogantes.

Briceño describió que el movimiento político de izquierda pagó 478 millones de pesos en efectivo para realizar el evento, y que está prohibido por la ley. De igual manera, reveló que la empresa que estuvo a cargo de la logística fue la misma que organizó un evento del Ministerio de Salud el 26 de febrero, donde participó el presidente Gustavo Petro.

El petrismo cede por segunda vez en el CNE en busca de fusionar a Colombia Humana con el Pacto Histórico y no arruinar sus planes en 2026

“Malgastaron millones en un evento de ambulancias del Ministerio de Salud. Al otro día, en la misma tarima que habían pagado con los impuestos de los colombianos, se subió Iván Cepeda a cerrar su campaña y a hablar de la necesidad de respetar los recursos públicos. Hipócrita”, manifestó el exconcejal de Bogotá a través de su cuenta de X.

María Fernanda Carrascal refutó la versión de Briceño. En primer lugar, aclaró que no se trató del cierre de campaña de Iván Cepeda, candidato presidencial, sino de la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá, y que la campaña se financió por medio de un préstamo en una entidad bancaria: “Recursos privados, reportados y auditables”.

Política

El presidente Gustavo Petro califica como “ilegal” el ataque a Irán y plantea la creación de un “frente mundial contra la guerra”

Política

ELN habla de elecciones y ratifica cese al fuego unilateral para los comicios del 8 de marzo

Política

Daniel Briceño destapó que el Pacto pagó 478 millones en efectivo para su cierre de campaña: “Muy llamativo tener tanta plata en bolsas”

Política

Respuesta pública de AtlasIntel a las indagaciones de Daniel Coronell sobre la última encuesta

Política

Gustavo Petro confirma que Colombia buscará reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras bombardeos a Irán

Política

Así está la intención de voto para el Senado, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Política

Estefanía Colmenares, candidata al Senado: “El Centro Democrático tiene una lista de gente nueva que quiere hacer política diferente”

Política

Exalcalde de Yopal, Jhon Calzones, golpeó al periodista Martín Mesa: “Respéteme”

Política

Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt, habló con SEMANA tras años de silencio. Se declaró decepcionada de Petro y contó cómo un tacón la salvó en el atentado contra Galán

Política

Benildo Estupiñán, quien busca ganarle la curul afro a Polo Polo, fue franciscano y es experto en guerras híbridas: “La curul no se creó para confrontar víctimas”

Iván Cepeda en cierre de campaña de candidatos al Congreso por el Pacto Histórico en Bogotá.
Iván Cepeda en cierre de campaña de candidatos al Congreso por el Pacto Histórico en Bogotá. Foto: Tomado de @IvanCepedaCast

Ella reconoció que la empresa productora fue la misma que se contrató para el evento del jueves en la plaza de Bolívar: “Son dos contratos distintos. El evento de la lista a la Cámara fue contratado directamente por la campaña. En nuestro evento no hubo un solo peso de recursos públicos. Así que cuidado con insinuar lo que no puede probar”, dijo la congresista.

El evento del jueves fue denominado por la Casa de Nariño como el “gran encuentro nacional de salud, un espacio que busca resaltar la salud como un derecho fundamental y eje central del modelo de atención en el país”. Además de Petro, allí hizo presencia el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y demás funcionarios del Ejecutivo.

Así está la intención de voto para el Senado, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

A las críticas se sumó el candidato al Senado por el Centro Democrático, Andrés Forero: “¿La ‘revolución ética’ de Iván Cepeda implica usar la tarima pagada por el Ministerio de Salud para su cierre de campaña en la plaza de Bolívar?” Carrascal le contestó: ”Dos eventos distintos, facturaciones por aparte, te mostré la nuestra”.

Forero continuó diciendo: “Mafe, ¿les cobraron montaje de la tarima? Solo respóndeme eso. Hasta donde sé, no desmontaron la tarima el jueves para volverla a montar el viernes. ¿No te parece que eso es escandaloso?“. De momento, Carrascal no ha refutado este cuestionamiento del congresista, quien lidera la lista cerrada del partido del expresidente Uribe al Senado.

Más de Política

El presidente Gustavo Petro se volvió a pronunciar por el conflicto en Medio Oriente.

El presidente Gustavo Petro califica como “ilegal” el ataque a Irán y plantea la creación de un “frente mundial contra la guerra”

ELN. Imagen de referencia.

ELN habla de elecciones y ratifica cese al fuego unilateral para los comicios del 8 de marzo

Daniel Briceño destapó que el evento de cierre de la campaña a la Cámara del Pacto Histórico por Bogotá fue pagado con dinero en efectivo.

Daniel Briceño destapó que el Pacto pagó 478 millones en efectivo para su cierre de campaña: “Muy llamativo tener tanta plata en bolsas”

Respuesta pública de AtlasIntel a las indagaciones de Daniel Coronell sobre la última encuesta

El presidente Gustavo Petro nuevamente puso en duda el proceso electoral en Colombia.

Gustavo Petro confirma que Colombia buscará reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras bombardeos a Irán

El Pacto Histórico, Centro Democrático y Salvación Nacional se perfilan como los partidos con mayor intención de voto al Senado para las elecciones de este 8 de marzo.

Así está la intención de voto para el Senado, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Estefanía Colmenares.

Estefanía Colmenares, candidata al Senado: “El Centro Democrático tiene una lista de gente nueva que quiere hacer política diferente”

El exalcalde de Bogotá Jhon Jairo Torres, conocido como 'Jhon Calzones', golpeó al periodista Martín Mesa.

Exalcalde de Yopal, Jhon Calzones, golpeó al periodista Martín Mesa: “Respéteme”

Para las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes se debe marcar la casilla del partido o coalición de preferencia y el número de la lista que ocupa cada candidato.

Elecciones 2026: ¿Qué son los delitos electorales? Así debe denunciar si presencia un acto contra la democracia

Noticias Destacadas