Sigue la polémica en las redes sociales por cuenta de la denuncia pública que hizo el candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Daniel Briceño, sobre el cierre de campaña de los aspirantes al Legislativo del Pacto Histórico en la Plaza de Bolívar. La congresista María Fernanda Carrascal respondió a los interrogantes.

Briceño describió que el movimiento político de izquierda pagó 478 millones de pesos en efectivo para realizar el evento, y que está prohibido por la ley. De igual manera, reveló que la empresa que estuvo a cargo de la logística fue la misma que organizó un evento del Ministerio de Salud el 26 de febrero, donde participó el presidente Gustavo Petro.

“Malgastaron millones en un evento de ambulancias del Ministerio de Salud. Al otro día, en la misma tarima que habían pagado con los impuestos de los colombianos, se subió Iván Cepeda a cerrar su campaña y a hablar de la necesidad de respetar los recursos públicos. Hipócrita”, manifestó el exconcejal de Bogotá a través de su cuenta de X.

María Fernanda Carrascal refutó la versión de Briceño. En primer lugar, aclaró que no se trató del cierre de campaña de Iván Cepeda, candidato presidencial, sino de la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá, y que la campaña se financió por medio de un préstamo en una entidad bancaria: “Recursos privados, reportados y auditables”.

Iván Cepeda en cierre de campaña de candidatos al Congreso por el Pacto Histórico en Bogotá. Foto: Tomado de @IvanCepedaCast

Ella reconoció que la empresa productora fue la misma que se contrató para el evento del jueves en la plaza de Bolívar: “Son dos contratos distintos. El evento de la lista a la Cámara fue contratado directamente por la campaña. En nuestro evento no hubo un solo peso de recursos públicos. Así que cuidado con insinuar lo que no puede probar”, dijo la congresista.

El evento del jueves fue denominado por la Casa de Nariño como el “gran encuentro nacional de salud, un espacio que busca resaltar la salud como un derecho fundamental y eje central del modelo de atención en el país”. Además de Petro, allí hizo presencia el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y demás funcionarios del Ejecutivo.

A las críticas se sumó el candidato al Senado por el Centro Democrático, Andrés Forero: “¿La ‘revolución ética’ de Iván Cepeda implica usar la tarima pagada por el Ministerio de Salud para su cierre de campaña en la plaza de Bolívar?” Carrascal le contestó: ”Dos eventos distintos, facturaciones por aparte, te mostré la nuestra”.

Forero continuó diciendo: “Mafe, ¿les cobraron montaje de la tarima? Solo respóndeme eso. Hasta donde sé, no desmontaron la tarima el jueves para volverla a montar el viernes. ¿No te parece que eso es escandaloso?“. De momento, Carrascal no ha refutado este cuestionamiento del congresista, quien lidera la lista cerrada del partido del expresidente Uribe al Senado.