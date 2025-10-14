Suscribirse

Política

Paloma Valencia advierte que el Gobierno quiere revivir la expropiación exprés en la jurisdicción agraria

Un documento del revelado por la congresista consideró que Decreto Ley 902 de 2017, en el que se establecen las condiciones para la entrega de tierras, es una “traba” para los procesos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
14 de octubre de 2025, 12:47 p. m.
Paloma Valencia
La senadora Paloma Valencia advirtió que el Gobierno de Gustavo Petro quiere revivir la expropiación exprés. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La senadora Paloma Valencia advirtió que el Gobierno de Gustavo Petro quiere revivir la expropiación exprés y la jurisdicción agraria.

La congresista y precandidata a la Presidencia hizo público un documento en el que el poder ejecutivo plantea su intención de ajustar las consideraciones del Decreto 902 de 2017, normativa que estableció medidas para la implementación de la reforma rural integral.

Ese documento establece las condiciones para determinar quiénes tienen derecho al acceso a la tierra y a la formalización de forma gratuita o semigratuita, entre los campesinos, campesinas, trabajadores, trabajadoras y las asociaciones con vocación agraria y las organizaciones cooperativas del sector solidario con vocación agraria que no han tenido acceso a predios.

Contexto: Paloma Valencia recusó a magistrado ternado por Petro en la Corte Constitucional: busca apartarlo del estudio de reforma pensional

En el texto revelado por la senadora el Gobierno consideró que “en la fase judicial que se debe adelantar en vigencia del Decreto Ley 902 de 2017, lejos de estructurar herramientas que permitan la ejecución del acuerdo final de paz, constituye una traba al correcto ejercicio de la función pública”.

Por eso, Valencia advirtió que “el Gobierno pretende romper los acuerdos que logramos en diciembre sobre la jurisdicción agraria y revivir la extinción de dominio exprés”.

Contexto: Paloma Valencia encaró a Gustavo Petro tras ataques en su contra: “Quiero ser absolutamente clara”

La senadora alertó sobre que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) le pidió a la corte eliminar la fase judicial de los procesos agrarios. Esa propuesta, según la congresista, llevaría a que la entidad pueda quitarle predios a los tenedores de tierras sin que se dé un control de los jueces sobre ese tipo de decisiones.

La cuestión de la extinción de dominio de los predios a aquellas personas que no ejercen actividad económica sobre los latifundios para entregarlos a los campesinos en la reforma agraria ha sido un amplio debate entre la oposición y el poder Ejecutivo.

Ese tema, incluso, quedó dentro del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro con el que este pretendía tener acceso a los predios baldíos, pero este asunto fue tumbado por la Corte Constitucional en 2024 durante la revisión del articulado.

“Esta facultad se presta para todo tipo de arbitrariedades. Por eso, en el Decreto Ley 902 de 2017 se estableció que el procedimiento para llevarla a cabo tenía dos fases: la administrativa y la judicial. Es decir, siempre los jueces controlaban las decisiones de la ANT para que no hubiera abusos", recordó la senadora.

Contexto: “¿Será que usted quiere que asesinen también a la senadora Paloma Valencia?”, le preguntan a Petro

Valencia enfatizó que el Ministerio de Agricultura ya había hecho un acuerdo con el Congreso para que la extinción de dominio agraria y la clarificación de baldíos mantuviera su fase judicial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ideam pronosticó “lluvias de variada intensidad” en diferentes zonas del país: así estará el clima este martes 14 de octubre

2. César Gaviria anticipa posibles beneficios del Gobierno Petro al Tren de Aragua: “El país entero debe entrar en alerta máxima”

3. Denuncian ataque a la campaña de Abelardo de la Espriella: carro fue incinerado en vía entre Norte de Santander y Arauca

4. Recuperan celulares robados en concierto de Silvestre Dangond en Cartagena: hay dos capturados en Atlántico

5. María Corina Machado podría no recoger el Nobel de Paz: “Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Paloma Valenciajurisdicción agraria y ruralExpropiación

Noticias Destacadas

César Gaviria y Gustavo Petro

César Gaviria anticipa posibles beneficios del Gobierno Petro al Tren de Aragua: “El país entero debe entrar en alerta máxima”

Redacción Semana
Gustavo Bolívar

Gustavo Bolívar enciende las alarmas en el Pacto Histórico: “Está pasando algo triste que no puedo callar”

Redacción Semana
.

Vicky Dávila le responde a Carolina Corcho: “Yo fui la periodista que desenmascaró la porquería de Gobierno corrupto al que usted perteneció”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.