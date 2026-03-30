La candidata presidencial Paloma Valencia hizo fuertes críticas al programa de paz total del Gobierno nacional. Desde Valledupar, en medio de un recorrido de campaña, cuestionó que esa idea habría permitido que los grupos armados ilegales se fortalecieran.

“Necesitamos hacer una política antidrogas clara y dura. ¿Por qué los grupos ilegales nos están ganando? Porque están llenos de plata. Con la paz total lo que les dieron fue permiso para que pudieran sembrar toda la coca del mundo y para que pudieran andar por todas partes”, aseguró Valencia.

La candidata se refirió a las revelaciones hechas por Noticias Caracol en las que se detalla que las disidencias de alias Calarcá seguirían cometiendo crímenes como reclutamiento de menores y asesinato de firmantes de paz mientras negocian con el Gobierno nacional.

“Muestran que el Gobierno ha dejado que los grupos ilegales utilicen las famosas mesas de negociación para tomarse este país. Ahí están el crecimiento de los cultivos ilícitos, el crecimiento de la ocupación de los ilegales en los municipios”, dijo la candidata.

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Además, cuestionó que el 52 % de la votación del Pacto Histórico en las pasadas elecciones haya sido mayoritariamente en “zonas rojas”, territorios que fueron alertados por la Misión de Observación Electoral (MOE).

“52 % de los votos del Pacto Histórico salieron de donde hay zonas rojas que la propia MOE dijo que había riesgo electoral. ¿Están aquí volviendo a usar la combinación de las formas de lucha ganando elecciones a punta de las amenazas contra los compatriotas? Son muy graves las denuncias que se han hecho de cómo este Gobierno se volvió cómplice de los ilegales", criticó Valencia.

Paloma Valencia, candidata presidencial. Foto: Prensa Paloma Valencia API

En las últimas horas, la fiscal general Luz Adriana Camargo se refirió a la denuncia realizada por el medio de comunicación y confirmó la veracidad de la información.

“Ratificamos información grave de los computadores y celulares sobre relaciones del grupo con un general y una persona de la DNI. Así comprobamos que hay hechos muy graves asociados a alias Calarcá y muchos de ellos fueron revelados por Noticias Caracol. Algunos tienen que ver con homicidios que habría encargado alias Calarcá. Su caso es muy grave como para estar en una mesa de negociación. En eso se fundamenta nuestra solicitud al alto comisionado de paz para que permita emitir la orden de captura”, aseguró la fiscal general.

A pesar de esas revelaciones, el Gobierno mantiene desde el pasado 24 de marzo la mesa de paz con las disidencias de alias Calarcá en el Caquetá.