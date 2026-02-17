Política

Paloma Valencia refuta alocución de Gustavo Petro: “Va a terminar destruyendo el empleo y las oportunidades de los colombianos”

La candidata presidencial, haciendo uso del derecho a la réplica, refutó el discurso del presidente Petro sobre el salario mínimo.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 7:12 p. m.
Paloma Valencia y Gustavo Petro.
Paloma Valencia y Gustavo Petro. Foto: Semana/Presidencia.

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, tomó la vocería del partido político de oposición y respondió este martes, 17 de febrero, a la alocución de Gustavo Petro sobre la suspensión del decreto del salario mínimo.

Valencia manifestó que todos los colombianos están de acuerdo en tener mejores salarios para los trabajadores, pero que sean sostenibles. Para lograr eso, anticipó que se necesitan tomar medidas adicionales, como bajar los impuestos drásticamente para no asfixiar a los empresarios.

“Hay que buscar seguridad física y jurídica para que los colombianos y todo el que quiera invertir en Colombia no tenga miedo y sepa que las reglas de juego van a permanecer estables. Y tenemos que dejar de dilapidar la plata de los colombianos en burocracia y en corrupción”, dijo Paloma.

Su teoría es que la receta que propone el Gobierno Petro sería incorrecta y terminaría destruyendo el empleo y las oportunidades de los habitantes; además, que estaría generando una resistencia en algunos sectores económicos para invertir en la nación.

“Este es un país que hoy tiene los mayores impuestos de los países ricos. Entre todos los 40 países de la OCDE, somos los que más pagamos. Por eso nadie quiere llegar a invertir a Colombia. Y si nadie viene a invertir, no se generan nuevos empleos. Y si no se generan nuevos empleos, ese joven que se está graduando y que está buscando un empleo, no lo va a encontrar, como no lo encontrará tampoco la mujer que después de estar con sus hijos o de haberse retirado quiere regresar para completar sus semanas de jubilación”, agregó la candidata presidencial.

Frente a las movidas que se están dando en el mercado, la senadora del Centro Democrático mencionó: “Lo de seguir pidiendo deuda en el exterior y trayendo miles de dólares para decirle a los colombianos que estamos en una bonanza, tiene su límite porque ya estamos en los máximos históricos de endeudamiento. Este país nadie le va a prestar más y estamos pagando unas tasas de interés que son equivalentes a la usura para una nación".

Valencia denunció que, supuestamente, este Gobierno estaría tomando los recursos públicos para dilapidarlos en burocracia: “Nombrando y nombrando personas que ni siquiera tienen algo que hacer. Nombran personas porque les ayudan políticamente, pero no piensan en las verdaderas inversiones que necesitan los colombianos. El subsidio al adulto mayor, que bien se podría pagar del Presupuesto General de la Nación, no lo pagan y pretenden robarle los ahorros a los trabajadores para poderlo pagar, porque prefieren gastarse la plata en burocracia y en los amigos políticos”.

Paloma Valencia denuncia “fondo paralelo del Ministerio de la Igualdad”; habla de dos contratos por $6.401 millones

Su propuesta radica en bajar los impuestos para que lleguen muchas empresas a Colombia y mejorar las condiciones del orden público: “Necesitamos recuperar la seguridad, hay que acabar con la paz total, no más consentir criminales. Los criminales tienen un destino, que debe ser la cárcel. Y dejemos de dilapidar la plata. ¿Cómo es posible que este país se gaste 447 billones de pesos en funcionamiento y diga que no tiene plata para atender a las madres cabeza de hogar? Que no tiene plata para becar a los niños y a los jóvenes colombianos que merecen una educación de calidad".

