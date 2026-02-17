Cambio Radical responde a alocución de Gustavo Petro: “El único logro del Gobierno ha sido hundir al país en un limbo jurídico”

Cambio Radical respondió este martes a la alocución de Gustavo Petro sobre la suspensión del decreto del salario mínimo de 2026 que ordenó el Consejo de Estado el pasado viernes, haciendo uso del derecho a la réplica por ser partido de oposición. La vocería la tomaron el senador Carlos Fernando Motoa y el representante a la Cámara, Julio César Triana.

Motoa empezó diciendo que, a pocos meses de terminar su mandato, el único logro que habría alcanzado el Gobierno Petro “ha sido hundir al país en un limbo jurídico. Su irrespeto a la Constitución y la ley ha hecho que no tengamos certeza sobre absolutamente nada”. Para él, no hay claridad sobre la reforma pensional, persisten las dudas frente a la declaratoria de emergencia económica y tampoco existe seguridad sobre el salario mínimo de los colombianos.

“Esto demuestra que el Gobierno nacional es incapaz de tomar decisiones que superen el análisis de las cortes o del Congreso, porque son decisiones pensadas para dar golpes de opinión y no para lograr mejorías reales para el país”, argumentó el senador que busca repetir período legislativo el próximo 8 de marzo.

La interpretación de Motoa es que al jefe de Estado no le interesaría la justicia social, la lucha contra la pobreza ni la desigualdad. Su único interés sería mantener con vida la ilusión y la expectativa de quienes continúan creyendo en un “cambio que nunca llegó; algo especialmente cierto en época de campaña, cuando Petro no está fungiendo como mandatario de todos los colombianos, sino como jefe de debate de un candidato a la Presidencia que es aún más fanático que él”.

Por su parte, Julio César Triana alegó que Gustavo Petro se estaría valiendo de las causas sociales para generar odio entre los colombianos, para enfrentar y buscar la confrontación entre unos y otros, para generar violencia y “el caos que su Gobierno ha promovido desde el 7 de agosto de 2022″.

A renglón seguido, Triana cuestionó al jefe de Estado: “¿Por qué no llama a la movilización social por la corrupción y el desgobierno? Esa corrupción que, en su Gobierno, se robó más de 8 billones de pesos de la Unidad de Gestión del Riesgo, que hoy servirían para atender a miles de familias afectadas en Córdoba y en los 17 departamentos y 111 municipios damnificados por la ola invernal”.

El representante a la Cámara también aprovechó el momento para patrocinar su proyecto político: “En Cambio Radical vamos a convertirnos en los #1 en enfrentar el flagelo de la inflación. Los #1 en contrarrestar el fenómeno de la informalidad rampante. Y los #1 en proteger desde el Senado el trabajo de los colombianos. Porque en este país no pueden seguir haciendo carrera las medidas improvisadas. Mucho menos cuando impactan en el bolsillo de la gente y en sus oportunidades de salir adelante”.