Paloma Valencia reveló que le enviaron “trampas” para reunirse con criminales

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, protagonizó un acalorado debate este martes en la plenaria del Senado. Ella cuestionó a Iván Cepeda, le tiró pullas a Gustavo Petro y develó que le han tendido “trampas” para reunirse con criminales al calor de las elecciones que se avecinan.
Las declaraciones las emitió en respuesta a un mensaje de Cepeda, el aspirante del Pacto Histórico a la Casa de Nariño, que la confrontó por la presencia de Ciro Ramírez en la plenaria, congresista de su partido condenado en primera instancia por corrupción: “Si vamos a hablar de criminales, ¿qué hace el señor Ciro Ramírez en esta sesión?, ¿qué hace registrado en esa sesión? Hablando de un criminal”.
Iván Cepeda cuestiona a Paloma Valencia en el Senado: "Si vamos a hablar de criminales, ¿qué hace el señor Ciro Ramírez en esta sesión?, ¿qué hace registrado en esa sesión? Hablando de un criminal". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/KCjqsDiPcn— Revista Semana (@RevistaSemana) April 14, 2026
Valencia se desmarcó de ese señalamiento: “No, ni que yo fuera del pacto de La Picota buscándome votos con los criminales. No, ni me que mi hija anduviera recibiéndole plata a los extraditables y a los extraditados, entre otras cosas, porque a mi hija yo sí la estoy criando, porque no se me ocurriría no criar a mi propia hija. No, yo no ando buscando apoyos de criminales, yo ando buscando cómo los metemos presos, cómo el país logra terminar con esa impunidad terrible”.
En ese mismo espacio, la candidata presidencial puso sobre la mesa el debate que ha surgido sobre la paz y contrarió a Cepeda: “Que no le digan paz a darle abrazos a la criminalidad, que no le digan paz tomarse fotos con los asesinos que han derramado la sangre de los colombianos inocentes, que no le digan paz a quienes se sientan a manteles con quienes después mandan a matar a nuestros compañeros en el Congreso cuando se atreven a ser candidatos presidenciales, no”.
Paloma Valencia le respondió a Iván Cepeda en el Senado: “Yo no tengo amigos en las cárceles y tampoco acepto reuniones con ellos". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/xHSzeaKLoy— Revista Semana (@RevistaSemana) April 14, 2026
A renglón seguido, Paloma Valencia describió que no tiene amigos en las cárceles ni acepta que desde ninguna presión se le brinde respaldo. En ese momento, contó que le han enviado “trampas” para aceptar reuniones con delincuentes: “Cuando me han mandado las trampas de que me reúna con algún hampón que viene a decir que tiene una información valiosísima, el principio ha sido el mismo. Yo no me abrazo, ni me siento, ni dialogo, ni defiendo, ni acompaño la criminalidad”.
Ella concluyó: “Para mí, la criminalidad tiene un solo sitio, que es la cárcel, donde les dan buen ejemplo a los jóvenes colombianos. Estamos listos para llevar a los criminales a la cárcel, para someter a los violentos a la ley y para que ningún colombiano vuelva a sentir que tiene que votar por algún candidato porque hay alguien enfusilado diciéndole por quién tiene que votar. En nuestro gobierno, lo que va a prevalecer es la libertad, la democracia y el amor por los colombianos. A diferencia de este Gobierno, yo no voy a ser presidente para unos pocos, yo voy a ser presidente para todos los colombianos sin distingo”.