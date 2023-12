Paola Holguín calificó al gobierno Petro como “La Gran Estafa” y habló de la abismal diferencia con el de Uribe “nunca descansábamos”

La congresista recordó que la administración del exmandatario Uribe nadie descansaba, por las intensas jornadas de trabajo, fue directa en señalar que “no había domingos, no había festivos” en donde no se tuviera actividad de Gobierno.

“Uribe era incansable, no había domingos, no había festivos. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, que los 24 y los 31 de diciembre él iba a pasar con los soldados en los batallones de alta montaña. Trabajábamos todos los días, todos los días, literalmente, porque los sábados los consejos comunales eran muy largos, los domingos había a veces consejo de seguridad, los lunes había compes, había reuniones de ministros, nunca descansábamos, nunca. Nunca había conversaciones superfluas ”, señaló Paola Holguín en diálogo con Eva Rey.

“Mucha gente votó genuinamente con un anhelo de cambio y no pensó que iba a pasar lo que iba a pasar. Tristeza por el país, por el deterioro en la seguridad, por el deterioro económico. Y la verdad es muy frustrante, demasiado frustrante. Y ver que hay un Gobierno que está sordo, eso frustra demasiado ”.

“El acuerdo nacional quedó en nada”: agudo balance de 2023 hizo el exministro Alejandro Gaviria al presidente Petro. Habló de cinco puntos

Este es el balance que hizo Gaviria

2. La economía se ha desacelerado fuertemente (no tanto así el empleo, que parece tener un rezago). En particular, el derrumbe de la inversión privada ha sido notable. No solo por las altas tasas de interés. También por la incertidumbre y la falta de claridad sobre las políticas públicas y las reglas de juego en varios sectores.