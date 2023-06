Partido Conservador lanza llamado al presidente Gustavo Petro: “es urgente que la campaña brinde las explicaciones”

El escándalo que enfrenta el Gobierno del presidente Gustavo Petro por las revelaciones del exembajador Armando Benedetti, quien dejó ver que habrían existido irregularidades en la financiación de la campaña del jefe de Estado, está teniendo repercusiones judiciales y sobre todo políticas.

Uno de los pronunciamientos más recientes fue el del Partido Conservador, que salió a expresar su preocupación por la situación política que vive el país.

“El Partido Conservador Colombiano manifiesta su preocupación por las publicaciones que en los últimos días se han dado en los medios de comunicación, que hacen referencia a presuntos hechos graves ocurridos dentro de la campaña del presidente Gustavo Petro”, indicó la colectividad en un comunicado.

El partido, que se le ha mostrado rebelde al Gobierno en las últimas semanas, le pidió al jefe de Estado que brinde las explicaciones del caso.

“En aras de la claridad que merecen todos los colombianos, consideramos urgente que la campaña brinde las explicaciones pertinentes sobre los hechos que se han expuesto ante la opinión pública”, apuntó la colectividad.

Lo sucedido también está teniendo repercusiones en el trámite de las reformas del Gobierno en el Congreso.

Tal como estaba cantado, la sesión citada en la Plenaria de la Cámara para discutir la reforma a la salud este martes se tuvo que cancelar de manera intempestiva, apenas media hora antes de las cuatro de la tarde, la hora pactada para el inicio de la discusión.

La realidad es que, por más que desde el Pacto Histórico han intentado seguir con el trámite de la iniciativa, el ambiente político no es el mejor.

De hecho, el Partido Conservador tiene lista una proposición que busca que se eche para abajo el proyecto: “archívese el proyecto de ley 339 de 2023 acumulado de los proyectos 340 de 2023, proyecto de ley 341 y 344, por medio del cual se transforma el sistema de salud en Colombia y se dictan otras disposiciones”, dice el documento.

Desde hace más de un mes, incluso, después de la llegada del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el conservatismo se paró en la raya y le dijo al país y al gobierno, que no votaría positivo el articulado de la reforma a la salud.

De hecho, la veeduría de la colectividad procedió a sancionar al congresista Jorge Alexander Quevedo porque, entre otras cosas, respaldó la iniciativa del gobierno desde la Comisión Séptima de la Cámara, por donde ingresó la iniciativa.

El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, ha sido enfático en que su colectividad no respalda la reforma a la salud.

“Que se sientan tranquilos que el Partido Conservador es un partido que camina con la frente en alto. Un partido adulto de 174 años que no se arrodilla al poder. Que no se arrodilla a los llamados burocráticos para votar reformas que van en contra de los colombianos. Un partido que tiene identidad. Un partido que tiene dignidad. Un partido que hoy en la Comisión Séptima le está diciendo que no a una reforma a la salud que va en detrimento de todos los colombianos”, dijo en su momento.

De hecho, este martes (6 de junio) el Partido de la U, que ha resultado clave para el Gobierno, emitió un comunicado en el que pide que se aplace la discusión de estas reformas profundas ante el ambiente político tan tenso que se vive.

“Desde la bancada de ‘la U’ hacemos un llamado al Gobierno nacional para que, ante la premura y el ambiente político en el que se están dando los debates en el Congreso, se haga un alto en el camino y se aplace la discusión y votación de las reformas sociales hasta el próximo periodo legislativo”, dijo este martes la colectividad que dirige Dilian Francisca Toro.