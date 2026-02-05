POLÍTICA

Partido del Trabajo se queda sin personería jurídica: ¿la decisión afecta la candidatura de Daniel Quintero?

El exalcalde de Medellín cuenta con un coaval de ese partido, el cual fue anulado por el Consejo de Estado.

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 11:21 p. m.
Logo del Partido del Trabajo de Colombia y la sede del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá
Logo del Partido del Trabajo de Colombia y la sede del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá Foto: Suministro

La Sección Quinta del Consejo de Estado le anuló la personería jurídica al Partido de Trabajo de Colombia (PTC), el mismo movimiento político que le entregó un coaval al candidato presidencial Daniel Quintero, quien quedó habilitado para participar en la consulta del Frente por la Vida, por decisión del Consejo Nacional Electoral.

Aunque la decisión es un golpe directo para el partido político, no afecta la candidatura del exalcalde de Medellín, teniendo en cuenta que su aspiración también fue avalada por el movimiento indígena Aico.

Daniel Quintero, precandidato presidencial.
Daniel Quintero, precandidato presidencial. Foto: Catalina Olaya

Sin embargo, el Consejo de Estado decidió: “Declárase la nulidad de la Resolución 4354 de 15 de junio de 2023, por la que el Consejo Nacional Electoral restableció la personería jurídica al Partido del Trabajo de Colombia”.

¿Por qué se cayó el PTC?

El estudiante de Derecho Samuel Ortiz demandó la personería jurídica del Partido del Trabajo, al argumentar que existió una falsa motivación ante el Consejo Nacional Electoral, al afirmar que ese movimiento hizo parte de la coalición Pacto Histórico, cuando esa colectividad no tenía personería jurídica.

Hasta el cierre de esta edición, el presidente de Ecopetrol no se había notificado de la sanción del CNE por su labor como gerente de la campaña Petro Presidente en 2022.
Sede del Consejo Nacional Electoral. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Por eso, el Consejo de Estado decidió: “Comoquiera que el cargo de infracción de las normas en que debía fundarse prosperó, así como el de falsa motivación se acreditó parcialmente, se declarará la nulidad del acto demandado”.

El Consejo de Estado condicionó la sentencia y precisó que sus efectos se dan hacia el futuro, considerando las posibles consecuencias que se podrían materializar en los actos dictados por el Consejo Nacional Electoral.

YouTube video _QplyTqI7xU thumbnail

“En ese orden de ideas, es necesario que se protejan los actos que surgieron de la restitución de la personería jurídica al PTC y, en consecuencia, se modularán los efectos del fallo, de manera que estos serán hacia el futuro, o sea, se harán efectivos desde la ejecutoria de esta providencia”, dice el fallo.

La decisión se conoce justo el día en que Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín que tenía el coaval del PTC, recibió la bendición del Consejo Nacional Electoral para que participe en la consulta del 8 de marzo, pero ahora irá solo con el aval que le dio el partido indígena Aico.

