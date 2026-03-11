Petro advirtió que “hay otra vez un teléfono roto” con Donald Trump: invitó al presidente de EE. UU. a Cartagena

La alianza que consolidó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la participación de varios mandatarios de América Latina ha despertado el fantasma de una tensión diplomática entre Colombia y EE. UU.

Donald Trump confirmó que Colombia sí fue invitado al Escudo de las Américas. “Fueron invitados. No vinieron”

Una reciente declaración de Trump, en la que señaló que sí invitó a Colombia, nuevamente generó una reacción del mandatario colombiano, hablando de un “teléfono roto”.

“Creo que hay otra vez un teléfono roto. Transformar una alianza antinarcotraficante en una alianza ideológica es un error sustancial”, expresó Petro.

Y avanzó en un mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “Las mafias las derrotamos todas las naciones juntas, sin importar diferencias políticas. Ese fue el sentido de mi reunión con el presidente Donald Trump y por lo que veo está de acuerdo con ello”.

“Ni a Brasil ni a México ni a Colombia, claves en una lucha contra el narcotráfico, nos invitaron y no fue por voluntad del presidente Trump. Hay que rescatar la integración latinoamericana y del Caribe por encima de las diferencias ideológicas entre gobiernos”, recalcó el mandatario colombiano.

También puso de presente el jefe de Estado: “La alianza contra el narcotráfico debe ser de todos los países de las Américas sin exclusión. La magnitud del problema demanda unidad y no fundamentalismos ideológicos. Por eso mantengo mi invitación al presidente Trump para encontrarnos en Cartagena en Colombia”.

A las afueras de la Casa Blanca, Trump expresó a Juan Esteban Silva, corresponsal de Caracol Radio: “Creo que fueron invitados. No vinieron. Me llevo muy bien con esos países”.

Sobre la cumbre que convocó Donald Trump, denominada Escudo de las Américas, que se llevó a cabo en Miami, la portavoz oficial de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, manifestó: “No creemos que aún estemos viendo el nivel de cooperación que realmente quisiéramos por parte del Gobierno colombiano para invitarlos”.

Gustavo Petro anunció que inicia un “proyecto binacional con Venezuela”: el presidente reveló detalles en sus redes sociales

“Pero, ciertamente, esperamos que esta nueva organización se amplíe y podamos seguir invitando a países miembros adicionales”, concluyó.