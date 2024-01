Petro advirtió que no permitirá que miembros de bandas se “aprovechen” de Jóvenes en Paz y al tiempo sigan trabajando con “capos”

Uno de los más polémicos programas que ha lanzado el Gobierno del llamado cambio es el de Jóvenes en Paz, el cual “pagará por no matar”, para que personas salgan de las filas de estructuras criminales, estrategia que ha desatado una ola de reacciones en varios sectores políticos del país.

Sobre el programa Jóvenes en Paz, el mandatario colombiano alertó que su Gobierno no permitirá que las personas que accedan se aprovechen tratando de “jugar” con el Estado.

En medio de la toma que hizo su Gobierno del Pacífico, el presidente Petro fue directo en advertir que no tolerará que jóvenes quieran sacar provecho del Gobierno y al mismo tiempo de los “capos” de grupos criminales.

“No es un muchacho que está en una banda y dice: ‘Uy, me llegó una oportunidad, voy a coger del Gobierno por aquí y del capo por allá’. No. En ese juego lo que quedan son muertos y no por culpa de nosotros”, sostuvo Petro.