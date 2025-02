Carlos Fernando Galán desmiente a Petro en varios puntos tras reclamo sobre el metro: “Sus afirmaciones no tienen sustento”

“¿Vale la pena ser presidente?, vale la pena, tengo que decirlo, no para ser feliz, porque qué episodio tan infeliz el que he vivido, porque ante el sol salen los vampiros y se achicharran, y sí que he visto vampiros achicharrándose en este periodo, pero bueno, eso algún día escribiré un libro”, expresó el jefe de Estado con todo melancólico.