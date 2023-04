“Petro dice que él convenció a Carlos Pizarro de hacer la paz. Pero eso es mentira”: Carlos Alonso Lucio

En el marco de la conmemoración del asesinato del exlíder de la guerrilla del M-19, Carlos Pizarro, el antiguo miembro de dicha organización, el excongresista Carlos Alonso Lucio publicó un video a través de su cuenta de TikTok en el que contaba que gran parte de los relatos del presidente Gustavo Petro dentro del grupo guerrillero serían mentira y estarían bastante lejos de la realidad.

“El homenaje, esta vez, es de desagravio, porque quien hoy ocupa la presidencia de la República le ha dicho al país mentiras que desfiguran la verdadera historia de Pizarro. Cuando se ha referido a Carlos Pizarro, Gustavo Petro miente sobre su vida, sobre los rasgos de su carácter y sobre su legado auténtico a la paz de Colombia”, dijo un comunicado dado a conocer por Lucio.

Carlos Alonso Lucio habló en SEMANA acerca de dicho homenaje a Carlos Pizarro Leongómez. En primer lugar, desestimó las declaraciones de Petro de que él lideraba un ala pacifista en el M-19, mientras que Pizarro estaba al frente del ala militarista. “Eso es mentira, nunca existieron líneas pacifistas ni militaristas en el grupo, que no mienta”.

Carlos Alonso Lucio - Foto: Semana

Además, también dijo que era una gran mentira la historia de que Gustavo Petro tuvo una conversación con Carlos Pizarro en la que lo convenció de intentar un proceso de paz con el Gobierno, ya que esta charla jamás habría ocurrido, y que el ahora presidente nunca tuvo la relevancia para hacer esos acercamientos. “Petro dice que él convenció a Carlos Pizarro de hacer la paz. Pero eso es mentira, él nunca fue importante en el M-19″.

“Él no tuvo relevancia en el grupo, eso no lo hace ni mejor ni peor persona, pero esa es la realidad, que no mienta”, dijo Carlos Alonso Lucio, manifestando que Petro no tuvo importancia alguna ni en el proceso de paz del M-19, ni en el proceso de la redacción de la nueva constitución política de 1992.

Según lo que denuncia el exintegrante de la guerrilla del M-19, Petro dice en su libro biográfico que Antonio Navarro Wolff traicionó al pueblo al permitir la aprobación de una “Constitución neoliberal” y que lo hizo por miedo a que el Ejército entrara los tanques al Congreso como ocurrió en la toma del Palacio de Justicia. “Petro habría preferido que se rechazara la Constitución y que el pueblo saliera a las calles a hacer una revolución y pedir un texto distinto”, dice Lucio.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. - Foto: juan carlos sierra-semana

“Para montar una imagen positiva de él no tenía que mancillar ni maltratar la imagen de Carlos Pizarro, que fue una parte clave para lograr el proceso de paz, esto al decir que él era parte de una línea militarista y que la pacífica era de él”, denuncia Carlos Alonso Lucio, que en la noche del miércoles hará una transmisión contando todo lo relacionado acerca de lo que ha dicho Petro sobre Pizarro.

“Petro ha engañado al país sobre Pizarro y sobre su papel en la paz del M-19 y eso no es correcto ni con el país, ni con Pizarro, ni con la memoria del M-19. Cuánto daño han causado a lo largo de la historia los megalómanos con pies de barro vencido de que no, de que eso no es cierto, le hago este homenaje de desagravio a Carlos”, manifiesta Carlos Alonso Lucio.

De igual manera, dijo a SEMANA que el video que subió a su cuenta de TikTok fue bajado de la red social por múltiples denuncias por supuestamente “incitar la violencia”, Lucio dice que esto fue provocado por las bodegas de fanáticos del presidente Petro, que no quieren que se sepa la verdad sobre la relación entre Gustavo Petro y Carlos Pizarro, por lo cual interpondrá una demanda para que el video se reponga, ya que es una actitud antidemocrática y una violación a la libertad de expresión.