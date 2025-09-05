Petro habló de “rehacer la colaboración” con EE. UU. en respuesta al ataque letal a narcolancha que salió de Venezuela

En medio de la agenda internacional que adelanta el presidente de la República, Gustavo Petro, en Japón, el mandatario colombiano volvió a referirse al ataque letal que ordenó Donald Trump en el mar Caribe.

Las autoridades de Estados Unidos dieron a conocer, en los últimos días, que impactaron una narcolancha que, al parecer, provenía de Venezuela. La operación dejó un saldo de 11 personas muertas.

Sobre esa incursión militar, el presidente colombiano endureció su postura y habló de tomar decisiones radicales en respuesta a ese ataque de Estados Unidos.

“Dije que era un asesinato y es un asesinato en cualquier parte del mundo. Si al Gobierno de EE. UU. no le importan la ONU y el derecho internacional, a mí, sí”, expresó Gustavo Petro.

Dije que era un asesinato y es un asesinato en cualquier parte del mundo.



Si al gobierno de EEUU no le importa la ONU y el derecho internacional, a mí, sí.



La colaboración del gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda, a fondo, sin doble moral de mi parte,… https://t.co/chxEixuI9k — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 5, 2025

Y avanzó en el trino que publicó en su cuenta personal de X: “La colaboración del Gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda, a fondo, sin doble moral de mi parte, pero se supedita al derecho internacional”.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

“El Gobierno de EE. UU., si respeta el derecho internacional, tiene todo mi apoyo, pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración”, avanzó en el mensaje Gustavo Petro.

También dejó claro desde Japón: “En mi gobierno, Colombia no colabora con asesinatos. En mi gobierno se hace uso proporcional de la fuerza, como enseñan décadas de sabiduría humana en tratados aprobados mundialmente y que son parte de nuestra Constitución”.

Entre tanto, y en medio de la tensión que viene creciendo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Nicolás Maduro, el señalado dictador nuevamente dio una fuerte declaración.

“Que lo sepan: somos guerreros fieros cuando se meten con nuestra tierra, con nuestra historia y con nuestros derechos. Esta tierra les pertenece a los venezolanos y no va a haber vendepatria ni imperio que pueda tocarla”.

Donald Trump y Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

Y anotó: “Y les digo [que] Venezuela va a seguir de pie, con serenidad, con firmeza, con fe inquebrantable en la victoria y en paz”, agregó.

Finalmente, sobre el operativo en contra del tráfico de drogas desde Venezuela, Trump manifestó: “Al salir de la sala, verán que, en los últimos minutos, literalmente derribamos un barco, un barco que transportaba drogas, con mucha droga. Lo verán y leerán sobre ello. Ocurrió hace unos momentos”.