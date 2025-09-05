Suscribirse

Política

Petro habló de “rehacer la colaboración” con EE. UU. en respuesta al ataque letal a narcolancha que salió de Venezuela

El jefe de Estado agudizó su postura contra el Gobierno de Estados Unidos por la incursión militar en el mar Caribe.

Redacción Semana
5 de septiembre de 2025, 3:11 p. m.
.
Gustavo Petro y la operación anunciada por Donald Trump. | Foto: Fotomontaje SEMANA

En medio de la agenda internacional que adelanta el presidente de la República, Gustavo Petro, en Japón, el mandatario colombiano volvió a referirse al ataque letal que ordenó Donald Trump en el mar Caribe.

Las autoridades de Estados Unidos dieron a conocer, en los últimos días, que impactaron una narcolancha que, al parecer, provenía de Venezuela. La operación dejó un saldo de 11 personas muertas.

Contexto: Trump revela prueba reina del tráfico de drogas desde Venezuela: “Ataque letal”

Sobre esa incursión militar, el presidente colombiano endureció su postura y habló de tomar decisiones radicales en respuesta a ese ataque de Estados Unidos.

“Dije que era un asesinato y es un asesinato en cualquier parte del mundo. Si al Gobierno de EE. UU. no le importan la ONU y el derecho internacional, a mí, sí”, expresó Gustavo Petro.

Y avanzó en el trino que publicó en su cuenta personal de X: “La colaboración del Gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda, a fondo, sin doble moral de mi parte, pero se supedita al derecho internacional”.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

“El Gobierno de EE. UU., si respeta el derecho internacional, tiene todo mi apoyo, pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración”, avanzó en el mensaje Gustavo Petro.

También dejó claro desde Japón: “En mi gobierno, Colombia no colabora con asesinatos. En mi gobierno se hace uso proporcional de la fuerza, como enseñan décadas de sabiduría humana en tratados aprobados mundialmente y que son parte de nuestra Constitución”.

Entre tanto, y en medio de la tensión que viene creciendo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Nicolás Maduro, el señalado dictador nuevamente dio una fuerte declaración.

“Que lo sepan: somos guerreros fieros cuando se meten con nuestra tierra, con nuestra historia y con nuestros derechos. Esta tierra les pertenece a los venezolanos y no va a haber vendepatria ni imperio que pueda tocarla”.

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump y Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

Y anotó: “Y les digo [que] Venezuela va a seguir de pie, con serenidad, con firmeza, con fe inquebrantable en la victoria y en paz”, agregó.

Finalmente, sobre el operativo en contra del tráfico de drogas desde Venezuela, Trump manifestó: “Al salir de la sala, verán que, en los últimos minutos, literalmente derribamos un barco, un barco que transportaba drogas, con mucha droga. Lo verán y leerán sobre ello. Ocurrió hace unos momentos”.

Contexto: Estalla polémica entre Gustavo Petro y los alcaldes de las principales ciudades del país por viaje a Washington; estas son las razones

“Nuestro gran general, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien ha sido tan increíble, incluyendo lo ocurrido en Irán, eliminando cualquier potencial nuclear durante mucho tiempo. Pero nos dio una breve sesión informativa, y ya verán. Y hay más de donde vino esto”, concluyó.

Petro habló de "rehacer la colaboración" con EE. UU. en respuesta al ataque letal a narcolancha que salió de Venezuela

