Suscribirse

Política

Petro le pidió a los colombianos “salir a las fiestas navideñas” en medio del paro armado anunciado por el ELN

El grupo guerrillero declaró un paro armado que se extenderá hasta el 17 de diciembre.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 12:00 p. m.
Gustavo Petro y el ELN
Gustavo Petro y el ELN | Foto: Semana

El presidente Gustavo Petro se pronunció frente a la declaratoria de paro armado anunciada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y aseguró que este tipo de acciones no constituyen una amenaza contra gobiernos extranjeros, sino contra Colombia. Pese a esa declaratoria, el presidente le pidió a los colombianos “salir a las fiestas de navidad sin miedo”.

“Al pueblo de Colombia le solicito en todos los lugares del territorio nacional salir a la fiesta de navidades sin miedo. El miedo paraliza y no nos dejaremos amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos vestidos de revolucionarios”, escribió.

Contexto: Paro armado del ELN: frente de guerra urbano lanza advertencia a ciudades como Cúcuta, Medellín, Bogotá y Cali

En el mensaje, publicado en su cuenta de X, el mandatario cuestionó de manera directa a esa guerrilla por haber abandonado cualquier pretensión política transformadora y por haber optado, según él, por una alianza con economías ilegales y estructuras criminales transnacionales.

Petro sostuvo que el ELN “nunca entendió” que su papel histórico debía ser contribuir a la paz del país y no actuar en connivencia con redes del narcotráfico internacional.

Contexto: Ejército neutraliza acciones terroristas con cilindros del ELN en Norte de Santander y Cauca
Cilindro sospechoso-ELN.
Cilindro sospechoso-ELN. | Foto: Suminisitrada/AFP/Montaje:Semana

El jefe de Estado recordó al sacerdote y sociólogo Camilo Torres Restrepo para señalar que la vía verdaderamente revolucionaria era la aplicación práctica del “amor eficaz” en favor del pueblo colombiano, y no la perpetuación de la violencia armada.

En ese sentido, advirtió que la entrega de banderas ideológicas al narcotráfico es un proceso “irreversible y dañino” que deslegitima cualquier discurso insurgente.

Contexto: Ataque terrorista del ELN en peaje sobre la vía a Barrancabermeja: hay una funcionaria herida
ELN
ELN | Foto: Colprensa

Petro también hizo referencia al proyecto de la Gran Colombia, al que describió como una posible confederación moderna de naciones latinoamericanas, cuya viabilidad, dijo, depende de la estabilidad y la paz en regiones estratégicas como el Caribe.

Según el mandatario, la persistencia de la violencia armada no solo afecta la seguridad interna, sino que obstaculiza cualquier intento de integración regional.

Frente a la amenaza del paro armado, el presidente fue enfático en señalar que la orden impartida a la fuerza pública es atacar al ELN y garantizar la defensa de la población civil ante cualquier riesgo, tanto de origen interno como externo. Al mismo tiempo, envió un mensaje directo a la ciudadanía, a la que pidió no dejarse paralizar por el miedo.

El presidente Gustavo Petro y el ELN.
El presidente Gustavo Petro y el ELN. | Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

“El miedo paraliza”, señaló el jefe de Estado, al tiempo que llamó a los colombianos a mantener con normalidad las actividades propias de la temporada decembrina.

Petro insistió en que el país no se dejará intimidar por actores armados ilegales ni por intereses foráneos y reiteró que la soberanía nacional reside exclusivamente en el pueblo colombiano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Roomba se apaga tras décadas de liderazgo: del ícono del hogar inteligente a la bancarrota en Estados Unidos

2. Tolima vs. Junior por la final de la Liga Betplay: horario y dónde ver el partido en vivo

3. Nuevo tratamiento para la gonorrea: FDA aprueba nuevos antibióticos orales

4. FF.MM. no descartan denuncia contra la senadora Isabel Cristina Zuleta por obstrucción en operaciones militares

5. Médicos en Oslo encendieron las alarmas por el estado de salud de María Corina Machado: este es el diagnóstico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroELNparo armado eln

Noticias Destacadas

Gustavo Petro y Mary Luz Herrán.

Gustavo Petro fue camarógrafo en una entrevista con el jefe del ELN, Pablo Beltrán: su exesposa contó la historia

Redacción Semana
Álvaro Uribe y Gustavo Petro

Álvaro Uribe habla del 2026, dice que será un debate entre democracia y “castrochavismo” y lanza pullas a Gustavo Petro

Redacción Semana
Angie Rodríguez, Armando Benedetti, Carlos Carrillo y Gustavo Petro.

Gustavo Petro guarda silencio mientras dos grandes peleas estallan en sus manos: ¿Hasta cuándo lo permitirá?

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.