Petro le pidió a los colombianos “salir a las fiestas navideñas” en medio del paro armado anunciado por el ELN

El presidente Gustavo Petro se pronunció frente a la declaratoria de paro armado anunciada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y aseguró que este tipo de acciones no constituyen una amenaza contra gobiernos extranjeros, sino contra Colombia. Pese a esa declaratoria, el presidente le pidió a los colombianos “salir a las fiestas de navidad sin miedo”.

“Al pueblo de Colombia le solicito en todos los lugares del territorio nacional salir a la fiesta de navidades sin miedo. El miedo paraliza y no nos dejaremos amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos vestidos de revolucionarios”, escribió.

Estás no son amenazas a Trump, son amenazas a Colombia y al proyecto de Bolívar de la Gran Colombia



Nunca entendió el ELN que lo más revolucionario que podía hacer, era juntar en la práctica el amor eficaz de Camilo Torres Restrepo con la paz del país. No comprendió que… pic.twitter.com/e9vl3axRzP — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 14, 2025

En el mensaje, publicado en su cuenta de X, el mandatario cuestionó de manera directa a esa guerrilla por haber abandonado cualquier pretensión política transformadora y por haber optado, según él, por una alianza con economías ilegales y estructuras criminales transnacionales.

Petro sostuvo que el ELN “nunca entendió” que su papel histórico debía ser contribuir a la paz del país y no actuar en connivencia con redes del narcotráfico internacional.

Cilindro sospechoso-ELN. | Foto: Suminisitrada/AFP/Montaje:Semana

El jefe de Estado recordó al sacerdote y sociólogo Camilo Torres Restrepo para señalar que la vía verdaderamente revolucionaria era la aplicación práctica del “amor eficaz” en favor del pueblo colombiano, y no la perpetuación de la violencia armada.

En ese sentido, advirtió que la entrega de banderas ideológicas al narcotráfico es un proceso “irreversible y dañino” que deslegitima cualquier discurso insurgente.

ELN | Foto: Colprensa

Petro también hizo referencia al proyecto de la Gran Colombia, al que describió como una posible confederación moderna de naciones latinoamericanas, cuya viabilidad, dijo, depende de la estabilidad y la paz en regiones estratégicas como el Caribe.

Según el mandatario, la persistencia de la violencia armada no solo afecta la seguridad interna, sino que obstaculiza cualquier intento de integración regional.

Frente a la amenaza del paro armado, el presidente fue enfático en señalar que la orden impartida a la fuerza pública es atacar al ELN y garantizar la defensa de la población civil ante cualquier riesgo, tanto de origen interno como externo. Al mismo tiempo, envió un mensaje directo a la ciudadanía, a la que pidió no dejarse paralizar por el miedo.

El presidente Gustavo Petro y el ELN. | Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

“El miedo paraliza”, señaló el jefe de Estado, al tiempo que llamó a los colombianos a mantener con normalidad las actividades propias de la temporada decembrina.