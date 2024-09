Petro presiona al CNE para que no vote positivamente la ponencia de violación de topes de su campaña. Llamó al pueblo a las calles desde la Nacional

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, participó este sábado, 14 de septiembre, en la Asamblea Nacional por las reformas sociales, desde donde se volvió a referir al presunto golpe de Estado, un posible plan para asesinarlo y no dejarlo terminar su periodo de Gobierno y presionar al Consejo Nacional Electoral que votará este lunes la ponencia de violación de topes de su campaña.

Luego de participar sobre el mediodía en un evento en San José de Guaviare, donde volvió a arremeter contra el CNE, sobre las 4:45 de la tarde llegó el mandatario colombiano hasta la sede de la Universidad Nacional, donde era esperado por más de 5.000 asistentes.

En medio de una multitud enardecida, Petro entonó un discurso en el que resumió lo dicho a lo largo de la semana y reiteró, en primer lugar, su teoría sobre el presunto golpe de Estado y el plan para asesinarlo, que, según él, se estaría gestando desde las bases políticas que no son afines a su Gobierno.

Durante el evento, el primer mandatario volvió a hablar que supuestamente hay una orden “para matarlo en tres meses”, y también insistió en el golpe de Estado, como las dos alternativas que tendrían para sacarlo del camino.

Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Han puesto el billete a ver si Petro desaparece antes de diciembre. En tres meses el presidente sale de la Presidencia o lo matan”, afirmó el jefe de Estado ante más de 5.000 asistentes, quienes se dieron cita en la Concha Acústica de la Universidad Nacional.

Petro se despachó una vez en contra de la prensa, según él, por poner en duda los planes anunciados por el jefe de Estado para atentar en su contra. “Dice la prensa no crean que el presidente está loco. Hay tres versiones y para ellos todas son falsas. Hay tres versiones incluso la política”, comentó Petro.

“Ponen el billete a ver si Petro desaparece en diciembre, se los voy a decir: con el dinero que ponen compraron dos volquetas y la idea que tienen es llenarla de dinamita y explosivos, y con información interna de mis rutinas, hacer volar la volqueta a mi paso”, señaló en su discurso.

Y a renglón seguido, el presidente señaló de manera tajante: “O Petro sale de la Presidencia o lo matamos, es la orden mafiosa”. Más temprano señaló que en este presunto plan estaría involucrado alias Iván Mordisco, a quien envió un claro mensaje.

“Tenemos a un disque revolucionario aliado a las mafias mexicanas, a los contrabandistas colombianos, los esmeralderos y a la politiquería de Colombia, financiando el operativo de asesinato. Porque aunque sus compañeros lo sepan, yo creo que no lo saben, sí está metido en el posible atentado contra el presidente de la República. Y está probado”, dijo desde San José del Guaviare.

Frente al Golpe de Estado, manifestó: “Ojalá sea la Corte la que permita abrir el camino de la posibilidad de la maleza de la política tradicional que se está configurando y sea capaz, como en otras cortes, de llevar el 30 % del Senado a la Cárcel por parapolíticos”, dijo.

Presidente Gustavo Petro en la Universidad Nacional | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Y a renglón seguido agregó: “Una Corte Suprema que supo levantar la luz en medio de las tinieblas y el terror”. Fue ahí cuando el presidente Petro volvió a hablar del supuesto plan para que no permitirle continuar con su Gobierno.

“No es una Corte para ver cómo sacan a Petro otra vez. Cada vez que ganó me quieren sacar. ¿Qué pasará? Les aburre Petro. Cada que vez que eligen a Petro, ellos es a tumbarme”, afirmó.

Y luego puntualizó: “Dicen que es una locura la justicia social en Colombia. Dicen que es una locura que el recurso público sea para el pueblo. Tanto se han acostumbrado que el recurso sea para los banqueros y los privados”.

Arremetida contra el CNE

El mandatario, desde muy temprano, volvió a arremeter contra el Consejo Nacional Electoral y señaló, en un mensaje publicado en X que “quien me despojó de mi fuero fueron tres magistrados que rompieron las sentencias constitucionales sobre fuero presidencial y conflicto de competencias”.

El jefe de Estado reiteró en que este tribunal no lo puede investigar, asegurando que “ahora el CNE con mayoría política de quienes derrotamos en las elecciones, hará un juzgamiento del presidente inconstitucional, y el ponente es un sindicado amigo de Uribe”.

Sobre eso en el discurso se refirió a Álvaro Hernán Prada. “Ya había mostrado su chambonearía siendo representante a la Cámara y por eso está siendo investigado. Y ahora como comisionado electoral, porque ellos no son magistrados, solo son comisionados de los resultados electorales, Prada, que es amigo de Vega, me quiere investigar”.

Presidente Gustavo Petro e la Universidad Nacional | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

También se refirió a Benjamín Ortiz, el otro magistrado del CNE que presentó la ponencia que estudia la corporación. “Benjamín, que es amigo de Alex Vega, que es amigo de Thomas Greg & Sons, que no le gusta que le haya quitado el contrato, que no se lo quité, sino que no resisto que pongan pliegos sastres y se roben la plata del pueblo... se vuelve ponente para ver si tumba al presidente. Esos son los dos ponentes, imagínense para dónde vamos”.

Petro manifestó que todo colombiano tiene un juez natural y que el presidente de la República no puede aceptar al CNE como su juez natural, porque al jefe de Estado solo lo juzga una instancia que se debe al pueblo como la Comisión de Acusaciones.

“El presidente de la República tiene un fuero que está escrito en las sentencias. Y que por decisión constitucional y por decisión de tres sentencias de la Corte Constitucional se ha preservado en Colombia, porque cuál hubiera sido la inestabilidad si cualquier persona puede tumbar al presidente y más un opositor político. Pero no, aquí en el caso de Petro había que quitar ese fuero de la noche a la mañana por tres magistrados que no tienen competencia para decidirlo”, reiteró.

El mandatario se volvió a referir frente a los casos de Odebrecht, sin mencionarla y el Ñeñe Hernández durante el Gobierno de Duque y colocó como ejemplo las acusaciones que se hicieron contra Fecode, el sindicato de educadores en Colombia.,

“Unas empresas constructores le pusieron la plata a Duque y como Duque entendió que no es permitido que una empresa jurídica done plata a una campaña, como nosotros lo sabemos, se lo donó a su partido Centro Democrático, y ahí no hay crimen. El crimen es FECODE, no es si es una construcción privada, no es si es la dueña de las EPS, de Colsanitas eso si no es pecado, ahí si no importa, es decir, hay una justicia para unos y una justicia para otros”, dijo.

Y agregó: “Nos creen bobos, y con eso quieren tumbar al presidente, y sabemos del Ñeñe Hernández, y sabemos de Odebrecht, y eso si no fue investigado. En cambio el aporte del sindicato si, que no va a la campaña, y después cogen la fiesta en donde disfrutamos por la victoria, y dicen eso que costó sobrepasó los topes, y no se dan cuenta que la ley dice en qué momento empieza una campaña y en qué momento termina, no se dieron cuenta que la fiesta está después de que termina la campaña”.

Presidente Gustavo Petro en la Universidad Nacional | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Sobre el tema, finalmente reiteró: “Nos creen bobos, y después dicen que los veedores, los que cuentan los votos, que los partidos ponen porque es el derecho de la ciudadanía, y se hace después de la campaña, porque ya los votos están en la urna, y hay que hacer es que no se los roben”.

“¿Cuál golpe de Estado? Dicen, duerman, duerman, no se dan cuenta que si esos magistrados hacen mayoría, entonces sobrepasamos los topes, según ellos, cuando no lo hemos hecho y menos el presidente”, señaló el mandatario.

Finalmente, llamó al pueblo a las calles para defender el presunto golpe de Estado: “Esta Asamblea Nacional Popular es la dirección del movimiento popular de Colombia. Todos ustedes, venidos de todas las regiones, no podemos dormirnos, porque nos quieren hacer dormir”.