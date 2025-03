Además, indicó: “Es al pueblo al que le toca decidir. El acuerdo nacional fracasó porque pensaron que era que nos arrodilláramos y eso no es así. El bloqueo institucional es una dictadura contra el voto popular, pero al bloqueo se le responde con democracia real”.

“Pero este martes saldremos es a las calles, yo primero a encabezar la manifestación de Bogotá, pero en cada ciudad de Colombia debe haber una manifestación del poder de decidir del pueblo, que no es más que el poder de la decisión, sin miedo, sin violencia, con alegría”, subrayó.

Petro se refirió a la orden que le pide retractarse frente a lo dicho sobre Germán Vargas Lleras: “No puedo decir una mentira así me lo ordenen con pena de cárcel”

Finalmente, indicó: “La Policía y el Ejército tienen orden de no voltear sus fusiles contra el pueblo mientras no haya violencia y sin violencia conquistaremos nuestros derechos colectivos, que ya están escritos en la Constitución, como la consulta popular, pero que no se ejercen porque los esclavistas le han mamado gallo a la Constitución de Colombia”.