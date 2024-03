Petro respondió a Name: “El presidente del Congreso no tiene por qué temerle a las armas de la nación, porque ahora yo soy el comandante en jefe”

En una agenda regional que adelantó en altas horas de la noche en Montería, Córdoba, el presidente de la República Gustavo Petro agitó su discurso y le respondió la fuerte pulla que le lanzó el presidente del Congreso Iván Name.

El mandatario colombiano, indicó que el presidente del Congreso no tiene por qué tener miedo a las armas de la nación, recordándole que él es ahora el comandante en jefe.

“Por tanto el presidente del Congreso no tiene por qué temer a las armas de la nación, porque ahora yo soy el comandante en jefe de las armas de la nación. Las armas de la nación no van a apuntar al pueblo nunca, tampoco al Congreso de la República”, sostuvo Petro.

Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

Y avanzó en su declaración: “El Congreso de la República, como el presidente de la república, somos, igual que el Poder Judicial, poderes constituidos, es decir, secundarios, subordinados a un poder más grande que en toda democracia, y así lo dice nuestra constitución del 91, es el pueblo”.

El presidente Gustavo Petro le respondió al presidente del Congreso Iván Name: “No tiene por qué temerle a las armas de la Nación, porque ahora yo soy el comandante en jefe”. https://t.co/Lec0VexZv6 pic.twitter.com/Ps4jWLmQPG — Revista Semana (@RevistaSemana) March 19, 2024

“En el himno nacional decimos el pueblo es el soberano, claro lo repetimos tantas y tantas veces en nuestra vida, que ya es un sirirí, pero no le ponemos cuidado a lo que dice. Lo que dice el himno nacional es el pueblo es el soberano. Nuestra lucha por construir una república de jóvenes, muchachos y muchachas también de hace dos siglos, pues era esa, que no era el rey el soberano, que era el pueblo. Eso se llama la lucha democrática del mundo”, anotó el jefe de Estado.

El presidente del Senado, Iván Name, estalló nuevamente este lunes 18 de marzo contra el presidente Gustavo Petro después de que el jefe de Estado anunciara desde Cali que el país debe ir hacia una Asamblea Nacional Constituyente.

Name rechazó de tajo la propuesta y dijo en un contundente mensaje: “Se equivocan los que creen que nos van a demoler la república y la democracia”.

El presidente del Senado, Iván Name. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

“Es de suma gravedad que el presidente de Colombia haya planteado literalmente un golpe de manco institucional. No se trata de interpretaciones, no tengo más remedio que responder con firmeza que este no es un Congreso genuflexo y que no está dispuesto a aceptar que del jefe de Estado provenga una amenaza a la democracia y al Congreso”, destacó.

A la democracia –dijo–, porque desconocer la institucionalidad, en primer término, es ir contra ella. “Y al Congreso porque ha sido muy claro, de manera equivocada, errática, el señor presidente al plantear una Asamblea Nacional Constituyente por la vía de los cabildos y de los comités, y no por la vía de la Constitución que prescribe un camino definido y expreso”.

El presidente Gustavo Petro y el Gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta. 18 de marzo de 2024. | Foto: Gobernación de Córdoba

Sumado a ello, Name le dijo a Petro: “Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente como es el mandato constitucional, no se invente caminos que no aceptamos. Usted recibió de la democracia un mandato y debe respetarlo y no envilecerlo. Usted es el presidente, no es un habitante pasajero del Palacio de Nariño. Aquí hay un Congreso con prestigio, señor presidente”.

Y siguió: “Aquí en el Congreso se levantó su voz, presidente. Se construyó su prestigio, y ahora le viene a colgar una corona de flores en un disparatado reportaje, porque no tiene otro nombre, la fórmula como usted le habla al país y al Legislativo”.

El presidente del Senado, Iván Name, estalló nuevamente contra Petro y aseguró: “Las armas de nuestras Fuerzas son de la Nación, no de un Gobierno, por si acaso están pensando en el ruido de los sables”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/YvjBmaH0bu — Revista Semana (@RevistaSemana) March 18, 2024

Informó que los legisladores han estudiado juiciosamente las reformas del Gobierno. “Usted pensó que tenía la fórmula mágica para decirle al Congreso lo que tenía que hacer y que nosotros no podíamos pensar, cuando representamos tan legítimamente como usted a la democracia y la Nación. Revise sus conceptos, sabemos que no es abogado, pero no puede hacer por la vía de facto una convocatoria y un proselitismo porque ya arrancó la campaña, como nos ha anunciado, para el 2026, y eso también es inconveniente para la democracia, un presidente en campaña”.

“Yo tengo que decirle, presidente, que esperamos la vía de las instituciones para tramitar las ideas. Ahora, nos preocupa el desprecio suyo por las reformas. ¿Quién ha dicho que los proyectos no se han ido estudiando? ¿Que la Comisión Séptima no avanza en el estudio de la reforma a la salud? Usted, presidente, y yo, nos conocemos hace 40 años. Y a mí no me mueve el piso las campañas que han montado contra mí”, dijo.

“Espero prontamente que la Corte Suprema sea la que diga la última palabra y no las redes sociales auspiciadas por algunos sectores. No crean que me merma una investigación preliminar que espero que prontamente diga si el presidente del Congreso tuvo nexos con lo que perversamente, descabelladamente, han formulado, preciso, desde que llegué a la Presidencia del Senado. ¿Por qué no lo hicieron 10 años antes? Lo hicieron ahora porque hay una campaña concertada. Les digo a quienes la han auspiciado que se hundirán en su propia blasfemia. No lograrán vencer a un hombre y a una familia que ha preferido tener problemas con los bancos y no con los jueces”, destacó.

Name, con tono vehemente, dijo que “se equivocan quienes creen que nos van a demoler la república y la democracia”.

El presidente del Senado reconoció que tenía que enfrentar públicamente la posición que consideró “desmedida”, “desproporcionada” e “incomprensible” del presidente Gustavo Petro.