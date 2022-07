“Por mí que nos rebajen ya”: la respuesta de Gustavo Bolívar ante desacuerdo de Alexander López

En una serie de trinos que intercambio con Bolívar, López señaló: “Que intenten tumbarnos la iniciativa, no triunfarán”.

El senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar intercambió una serie de trinos con el congresista del Polo Democrático Alexander López, por el tema legislativo del momento: el proyecto sobre la reducción del salario de los parlamentarios, discusión que ha despegado varías reacciones en diferentes sectores del país.

López, en un mensaje, que publicó en su cuenta de Twitter, puso de presente su inconformismo sobre la tesis que apunta a decir que reducir los salarios de los congresistas ahora sería inconstitucional por existir un eventual conflicto de interés.

“No comparto el argumento según el cual reducir los salarios de los congresistas ahora sería inconstitucional por existir un eventual conflicto de interés, existen las formas para reducir el salario en este periodo, solo se debe dejar esa facultad al ejecutivo #CumplamosYa”, dice el mensaje de López.

Bueno, ese ha sido el argumento con el que me han hundido una y otra vez el proyecto de rebaja de salarios. Y con ese argumento han triunfado. Por mí que nos lo rebajen ya. https://t.co/P5d2sWeUKu — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 28, 2022

El trino de inmediato tuvo una respuesta por parte de Bolívar, quien se ha convertido en uno de los principales voceros del proyecto sobre la reducción de los salarios de los congresistas. El senador del Pacto Histórico dijo de manera directa “por mí que nos lo rebajen ya”, haciendo referencia a la disminución del salario.

“Bueno, ese ha sido el argumento con el que me han hundido una y otra vez el proyecto de rebaja de salarios. Y con ese argumento han triunfado. Por mí que nos lo rebajen ya”, dice el mensaje publicado por Bolívar. Y López volvió a escribir: “Vamos con toda hermano, que intenten tumbarnos la iniciativa, no triunfarán”.

Hice este video para explicar la rebaja de salarios a Congresistas, si lo estiman conveniente, compártanlo.

Gracias!https://t.co/dO8AodmUxs — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 28, 2022

Sin embargo, Bolívar ha compartido otros mensajes que ha publicado en su cuenta de Twitter, en los cuales ha realizado una férrea defensa sobre las características que tiene el proyecto, recordando que en pasados periodos legislativos ha presentado iniciativas similares, pero se han hundido, y el objetivo, según el congresista, es no cometer los mismos errores del pasado.

En el mensaje, explicó que ha intentado “por todo lado” que avanzara el proyecto de ley sobre la disminución de salarios de congresistas, citando algunos ejemplos como el pago por sesión y la rebaja de gastos de representación.

A renglón seguido, indicó el senador del Pacto Histórico que Colombia no tendrá una nueva oportunidad para ver que se haga realidad una medida drástica que cambie lo que está mal en el legislativo, como los sueldos exorbitantes de los congresistas.

El trino particular de Bolívar hace referencia a una situación que se registró en la discusión sobre la reducción de salarios en el Congreso en 2018, cuando 36 de los 38 miembros de la Comisión Primera se declararon impedidos.

“¿No creen que esto ya paso en 2018? Lean esto: ‘36 de los 38 miembros de la Comisión 1a se declararon impedidos’ y hundieron la rebaja salarial. He intentado por todo lado. Pago por sesión, rebaja de gastos de representación y nada. No queremos fallar. No habrá otra oportunidad”, manifestó Bolívar en el trino.

Cabe señalar que el senador esta semana aseguró que la propuesta está enfocada en modificar el régimen salarial de los parlamentarios para que tenga un tope de 25 salarios mínimos mensuales. Actualmente, los senadores y representantes a la Cámara devengan cerca de 34 salarios mínimos.

Pero, el proyecto trae una sorpresa al final, pues asegura que esta reducción solo aplicará a partir del 20 de julio de 2026, es decir, no tendrá impacto en los actuales parlamentarios.

Finalmente, ese elemento desató todo tipo de críticas a la bancada petrista, autora de esta iniciativa. Los ciudadanos se han mostrado indignados debido a que justamente una de las propuestas de campaña de este sector político era que se iban a reducir el salario, pero ahora ha causado sorpresa que presenten la reforma sin que les afecte a ellos.