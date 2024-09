Preocupante: en Bogotá se roban agua al año que equivale a 8.400 piscinas olímpicas. Lavaderos y moteles, los que más defraudan al Acueducto

En medio de la fuerte sequía que enfrentan Bogotá y la región por el prolongado fenómeno de El Niño y el bajo nivel de los embalses, lo que llevó al alcalde Galán a decretar nuevamente el racionamiento diario de agua, la ciudad enfrenta otro grave problema: el alto índice de agua no contabilizada, que en su mayoría se traduce en el robo del líquido.

En una campaña que ha desplegado la administración distrital, en la que “cada gota cuenta”, es perentorio que se prendan las alarmas por la alta defraudación a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Y si bien este robo no se trata de ninguna manera de un desperdicio de agua, el alto nivel de fraude sí genera millonarias pérdidas a la empresa.

“Son varias las modalidades de defraudación que hay en Bogotá. La más común es la alteración del medidor, es decir, que los usuarios le hacen algún tipo de intervención interna al micromedidor que tenemos en la casa, le ponen imanes o agujas, para afectar el normal y correcto funcionamiento del mismo. Pero también están las reconexiones no autorizadas o las acometidas clandestinas o bypass, para conectar directamente sin pasar por el medidor”, explicó a SEMANA la gerente del Acueducto, Natasha Avendaño.

“Esos metros cúbicos no es que se hayan perdido desde el punto de vista de que se desperdició el agua, sino que sí se prestó el servicio, pero en algunos casos de manera ilegal, porque se conectan ilegalmente. Entonces, son pérdidas claramente para la empresa, porque es fraude, robo de agua, y esto le afecta a la empresa, porque esa agua se produjo, pero no la pagaron adecuadamente”, señaló la funcionaria. En lo corrido de 2024, el panorama no es diferente. Con corte al primer semestre del año, se han robado el equivalente a 3.900 piscinas olímpicas, un poco más del 46 por ciento del total de 2023.