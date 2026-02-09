Presentan demanda contra las candidaturas de María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro por doble militancia

Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinara que las listas presentadas por el Pacto Histórico, dentro de las que estaba Colombia Humana, debían ser radicadas nuevamente, al tratarse de una colectividad que superó el umbral del 15 % en las elecciones de 2022, ya fue presentada la primera demanda en contra de algunos de sus integrantes.

El recurso fue presentado contra María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro, dos representantes de la Colombia Humana que, en esta ocasión, quedaron inscritas bajo el logo del Pacto Histórico y ocupan los primeros lugares de la lista por Bogotá.

Según argumentaron en la demanda, conocida en exclusiva por SEMANA, Carrascal y Pizarro incurrirían en doble militancia si llegan a ser elegidas nuevamente como congresistas, pues para hacer parte de ese nuevo proceso tuvieron que haber renunciado al partido Colombia Humana un año antes de las elecciones, lo cual no sucedió.

El Pacto Histórico anunció que volvieron a inscribir sus listas tras la decisión del CNE. Foto: Pacto Histórico

Los abogados Ximena Echavarría y Samuel Alejandro Ortiz argumentaron que ambas líderes políticas no habrían cumplido los requisitos establecidos por el CNE.

“Si bien es cierto que, conforme a los argumentos expuestos por la autoridad electoral, la lista debía ser objeto de recomposición para corregir las irregularidades advertidas en la aplicación de las acciones afirmativas, lo que resulta jurídicamente indiscutible es que las señoras María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro no pueden integrar la lista del partido Pacto Histórico, por encontrarse incursas en una prohibición constitucional expresa de doble militancia”, argumentaron Echavarría y Ortiz.

Pacto Histórico reinscribió sus listas a la Cámara de Representantes por Bogotá, Valle, Atlántico y Cauca

Los abogados explicaron que ambas ostentan actualmente su curul en la Cámara de Representantes por Bogotá por el partido Colombia Humana, que es distinto al Pacto Histórico, que ya quedó establecido como partido.

María Fernanda Carrascal es la cabeza de lista a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“En cuanto a personería jurídica y régimen de afiliación. En tal condición, su inclusión en una lista electoral de otro partido político vulnera de manera directa lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución Política, el cual establece que los miembros de corporaciones públicas no podrán pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica, ni apoyar candidaturas distintas a las del partido por el cual resultaron elegidos y en caso de hacerlo, debe haberse efectuado la renuncia al cargo que ostentan dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la inscripción”, señalaron los demandantes.

El recurso, presentado ante el CNE, llega un día después de que el petrismo anunciara que había presentado sus listas a la Cámara de Representantes en varios departamentos del país luego de que el tribunal electoral determinara que no se habían cumplido los requisitos.

Según explicó Carrascal, cabeza de lista por Bogotá, presentaron una sola lista bajo el logo del Pacto Histórico con 16 candidatos, en una lista cerrada.