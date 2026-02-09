Política

Presentan demanda contra las candidaturas de María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro por doble militancia

Las congresistas quedaron inscritas nuevamente. Sin embargo, reclaman que se hizo desde otra colectividad a la que militan actualmente.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 3:05 p. m.
María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro tuvieron que volver a inscribirse tras la decisión del CNE.
María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro tuvieron que volver a inscribirse tras la decisión del CNE. Foto: SEMANA

Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinara que las listas presentadas por el Pacto Histórico, dentro de las que estaba Colombia Humana, debían ser radicadas nuevamente, al tratarse de una colectividad que superó el umbral del 15 % en las elecciones de 2022, ya fue presentada la primera demanda en contra de algunos de sus integrantes.

El recurso fue presentado contra María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro, dos representantes de la Colombia Humana que, en esta ocasión, quedaron inscritas bajo el logo del Pacto Histórico y ocupan los primeros lugares de la lista por Bogotá.

Según argumentaron en la demanda, conocida en exclusiva por SEMANA, Carrascal y Pizarro incurrirían en doble militancia si llegan a ser elegidas nuevamente como congresistas, pues para hacer parte de ese nuevo proceso tuvieron que haber renunciado al partido Colombia Humana un año antes de las elecciones, lo cual no sucedió.

El Pacto Histórico volvió a presentar su lista para la Cámara de Representantes por Bogotá.
El Pacto Histórico anunció que volvieron a inscribir sus listas tras la decisión del CNE. Foto: Pacto Histórico

Los abogados Ximena Echavarría y Samuel Alejandro Ortiz argumentaron que ambas líderes políticas no habrían cumplido los requisitos establecidos por el CNE.

