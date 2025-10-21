Presidencia compartió fotos del encuentro entre Petro y el emisario de Trump, varios detalles llamaron la atención

Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos atraviesan por su peor momento. Los constantes ataques del presidente Gustavo Petro a Donald Trump motivaron una fuerte reacción del mandatario de Estados Unidos.

Trump en una reciente declaración, calificó a Petro como un “líder del narcotráfico”, además de criticar abiertamente su actuación como jefe de Estado.

Posteriormente, el mandatario colombiano tomó la decisión de llamar a consultas a su embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña, con el objetivo de revisar la crisis diplomática.

Entretanto, el lunes de esta semana, en horas de la noche, en la Casa de Nariño se llevó a cabo un primer encuentro entre un emisario del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario Gustavo Petro.

Gustavo Petro y John McNamara, encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia. | Foto: API.

Se trata del encargado de negocios de EE. UU., John McNamara. El encuentro, según altas fuentes de la Casa de Nariño, duró más de dos horas, en donde se discutió la tensión diplomática y los caminos para poder superar la crisis.

La Presidencia de la República, en su cuenta oficial de X, dio conocer las fotos de la reunión; sin embargo, varios detalles llamaron la atención en redes sociales.

🇨🇴🇺🇸 #AEstaHora | El Presidente @PetroGustavo sostiene en la @Casa_Narino una reunión con John McNamara, encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos. pic.twitter.com/macn49d7e0 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 21, 2025

Uno de los elementos que no pasó desapercibido fue un pin que tenía Gustavo Petro en la chaqueta que llevaba puesta. Se trata de la bandera roja y negra de “libertad o muerte”, la cual ha utilizado en varios escenarios.

Además, en la oficina en donde se registró la reunión con John McNamara, se ve un cúmulo de documentos en una mesa. También una caja que estaba en una mesa de colágeno hidrolizado.

Finalmente, y sobre el encuentro, la Cancillería emitió un comunicado en el cual reveló las conclusiones de la reunión.

Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: MONTAJE EL PAÍS- 123 RF

“Finalizada la reunión entre el presidente, Gustavo Petro Urrego; el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña y el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, los representantes de ambos países coincidieron en que este es el primer acercamiento en pro de subsanar el actual impasse en las relaciones bilaterales y que se sostendrán nuevas reuniones con el objetivo de llegar a una pronta solución”, se desprende de uno de los apartes de la comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería anotó: “Como ya lo había dicho en alocución presidencial, el mandatario aseguró que la medición que hicieron fue totalizando la producción de hoja de coca en todos los segmentos, lo que derivó en un supuesto crecimiento de los cultivos ilícitos y, por ende, de mayor producción de cocaína”.