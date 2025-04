El presidente del Senado, Efraín Cepeda, descartó que haya llegado alguna información relacionada con la cirugía estética a la que se habría sometido el presidente Gustavo Petro en medio de la Semana Santa.

“Eso dicen algunos abogados, yo no lo soy. Lo único que yo he hecho es examinar en los registros del Senado de la República y ahí no ha llegado ningún tipo de notificación en ese sentido, eso es lo que puedo certificar, no sé si en la Secretaría General, pero al Senado no ha llegado nada en ese sentido”, aseguró Cepeda.

El presidente del Senado confirmó que esta información debió de haber llegado de alguna manera si el mandatario se iba a someter a un procedimiento que lo sacara de sus funciones por unas horas o porque representará un riesgo, ya que se habría tenido que aplicar anestesia generalizada.

El presidente del Senado confirmó que al Congreso no llegó ninguna solicitud. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Eso dicen los entendidos que debió haber notificado si era una sedación general, ahora, no conocemos los detalles tampoco para no estar aquí improvisando, solo respondo por decir que no ha habido notificación alguna en la presidencia del Senado de la República”, aseguró Cepeda.

Según expertos, el mandatario estaba en la obligación de informar al Congreso sobre cualquier ausencia, sin importar si se trataba de un tema temporal o absoluta. En este caso, se habla de que habría sido una ausencia temporal, por lo que habría tenido que solicitar la licencia al Senado.

Eso está contemplado en el artículo 193 de la Constitución Política en el que se habla de las ausencias del presidente de la República. “Corresponde al Senado conceder licencia al Presidente de la República para separarse temporalmente del cargo”, dice la Carta Magna.

Y agrega: “Por motivo de enfermedad, el Presidente de la República puede dejar de ejercer el cargo, por el tiempo necesario, mediante aviso al Senado o, en receso de este, a la Corte Suprema de Justicia”.

Más allá del retoque estético del mandatario, al cual tiene derecho como cualquier ciudadano, el debate se ha centrado en si el presidente habría sobrepasado sus funciones al no informar de este hecho al Senado para ausentarse por varias horas.

El presidente Gustavo Petro se sometió a un procedimiento estético. | Foto: Presidencia

Una de las que cuestionó este hecho por parte de Petro fue la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático. “Si Petro estuvo bajo anestesia general y no lo informó, pues no hubo presidente por algunas horas. Este personaje viola todas las reglas constitucionales y legales. Se acostumbró a no sufrir las consecuencias por su actuar”.