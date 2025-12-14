Suscribirse

Presidente Gustavo Petro le responde a Antonio García, comandante del ELN, por escándalo de la UNGRD

El líder del grupo armado ilegal le recordó en un mensaje los hechos de corrupción por los que han sido vinculados varios ministros y funcionarios de su gobierno.

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 3:13 a. m.
El presidente de la República, Gustavo Petro, le respondió al líder del ELN, Antonio García, luego de que este publicara un comunicado en el que recordó, entre otras cosas, el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Presidente, al ELN no se nos ha olvidado para nada el ‘amor eficaz’ que predicó Camilo Torres, hasta podemos tener alguna identidad con usted en el discurso, pero en la práctica tenemos diferencias, pues en nuestro caso haríamos llegar el agua al pueblo de La Guajira, en cambio, en su Gobierno los Olmedos fueron ‘eficaces’ y se llevaron el dinero y carrotanques para sus bolsillos”, señala uno de los apartes del mensaje publicado por García.

Las palabras del jefe del ELN no cayeron bien en el mandatario colombiano, quien no dudó en enviar una respuesta, asegurando que ese escándalo de la UNGRD "no es más que la degradación de un señor de izquierdas que hacía poemas y terminó entregando su corazón a la codicia“.

De acuerdo con el jefe de Estado, Olmedo López “solo usó lo que ya estaba del sistema de corrupción y se le olvidó que si hacía lo mismo, las derechas lo iban a masacrar, pero a él, y no a los de derecha que se robaron diez veces más, por haber sido de izquierdas”.

En otra parte de su mensaje, el presidente cargó contra el exdirectivo de la entidad y aseguró: “Izquierdistas que se acomodan tanto que se vuelven neoliberales y entregan el corazón, que nunca se debe entregar a la codicia y terminan como esclavos sin libertad”.

Petro manifestó que a Antonio García le pasó lo mismo, pues “le entregó su corazón a la codicia”, razón por la cual “el pueblo no obedece a sus órdenes de paro, se irá a rumbear las fiestas navideñas y será feliz”.

El presidente Gustavo Petro le ordenó este domingo a las Fuerzas Militares y de Policía, a través de un extenso mensaje, continuar con los operativos en contra del grupo armado del ELN.

Esto después del anuncio hecho por el Frente de Guerra Urbano Nacional de convocar un paro nacional en varias regiones del país.

“La orden dada a la Fuerza Pública de Colombia es atacar al ELN y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa. Al pueblo de Colombia le solicito en todos los lugares del territorio nacional salir a las fiestas de Navidad sin miedo”, señaló el jefe de Estado.

