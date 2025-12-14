El presidente de la República, Gustavo Petro, le respondió al líder del ELN, Antonio García, luego de que este publicara un comunicado en el que recordó, entre otras cosas, el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Presidente, al ELN no se nos ha olvidado para nada el ‘amor eficaz’ que predicó Camilo Torres, hasta podemos tener alguna identidad con usted en el discurso, pero en la práctica tenemos diferencias, pues en nuestro caso haríamos llegar el agua al pueblo de La Guajira, en cambio, en su Gobierno los Olmedos fueron ‘eficaces’ y se llevaron el dinero y carrotanques para sus bolsillos”, señala uno de los apartes del mensaje publicado por García.

Las palabras del jefe del ELN no cayeron bien en el mandatario colombiano, quien no dudó en enviar una respuesta, asegurando que ese escándalo de la UNGRD "no es más que la degradación de un señor de izquierdas que hacía poemas y terminó entregando su corazón a la codicia“.

De acuerdo con el jefe de Estado, Olmedo López “solo usó lo que ya estaba del sistema de corrupción y se le olvidó que si hacía lo mismo, las derechas lo iban a masacrar, pero a él, y no a los de derecha que se robaron diez veces más, por haber sido de izquierdas”.

En otra parte de su mensaje, el presidente cargó contra el exdirectivo de la entidad y aseguró: “Izquierdistas que se acomodan tanto que se vuelven neoliberales y entregan el corazón, que nunca se debe entregar a la codicia y terminan como esclavos sin libertad”.

El escándalo de corrupción de la UNGRD no es más que la degradación de un señor de izquierdas que hacía poemas y terminó entregando su corazón a la codicia.



Solo usó lo que ya estaba del sistema de corrupción y se le olvidó que si hacía lo mismo, las derechas lo iban a masacrar… https://t.co/oJ6JHfRMbZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 15, 2025

Petro manifestó que a Antonio García le pasó lo mismo, pues “le entregó su corazón a la codicia”, razón por la cual “el pueblo no obedece a sus órdenes de paro, se irá a rumbear las fiestas navideñas y será feliz”.

El presidente Gustavo Petro le ordenó este domingo a las Fuerzas Militares y de Policía, a través de un extenso mensaje, continuar con los operativos en contra del grupo armado del ELN.

Esto después del anuncio hecho por el Frente de Guerra Urbano Nacional de convocar un paro nacional en varias regiones del país.