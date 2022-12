Presidente Petro destapó sus cartas para la reforma a la justicia: más dinero, autonomía, aumento de jueces e invitó a la rama a un gran diálogo

El presidente de la República, Gustavo Petro, sigue calentando motores de lo que se viene de la próxima reforma a la justicia, iniciativa que presentaría su Gobierno del Pacto Histórico en 2023, la cual, según manifestó, debe estar encaminada a fortalecer la operación de la Rama Judicial con más jueces que permitan llegar al ciudadano de a pie.

Petro anunció este lunes que convocará a la Rama Judicial a un gran diálogo en enero de 2023, para consolidar un pacto social que permita definir el monto exacto que necesita para mejorar las acciones en contra de quienes violan la ley.

“La justicia como un poder que en nuestra opinión y me ha tocado, siendo congresista, ser testigo y partícipe de numerosos intentos de reforma judicial que casi todos los años se presentan con poco éxito”, sostuvo Petro.

🔴 #EnDirecto | Palabras del Presidente Gustavo Petro en la ceremonia de Condecoración José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial. https://t.co/yqA4Fcf9Hn — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 12, 2022

Y agregó en el discurso que dio en la ceremonia de Condecoración José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial: “Generalmente esas reformas se han centrado en una especie de búsqueda del poder administrativo, del poder judicial, unas veces para que el Ejecutivo tenga más influencia en ese tipo de poder, el general ha sido una discusión sobre los poderes dentro de la Rama Judicial”.

“A veces de manera intrincada en algunas reformas se han centrado en discutir cuál es el poder dentro de la Rama Judicial, nosotros siempre propusimos que la reforma a la justicia debería ser más simple, que no tenía que ver dentro del poder en la Rama Judicial, sino que simplemente que la justicia pudiera llegar más al ciudadano y a la ciudadana del común”, anotó el jefe de Estado.

También dejó claro: “Implica más jueces, que ahí es donde se debe centrar la llamada reforma a la justicia, que tuviéramos más jueces y, por tanto, más posibilidad de cercanía entre la justicia y la ciudadanía y las jueces significa más presupuesto y más presupuesto debe estar en el marco de una mayor autonomía y de un empoderamiento real de la Rama Judicial”.

Curiosos apoyos a la reforma a la justicia de Petro

En una escueta carta, las internas de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá manifestaron su apoyo al proyecto presentado por el actual Ministerio de Defensa frente a una reforma a la justicia y modificaciones al sistema penitenciario y carcelario.

En la misiva, las mujeres privadas de la libertad, “que lo hemos padecido todo”, apoyan el proyecto impulsado por el Gobierno Petro y que está en estudio en el Congreso de la República. “Celebramos el cambio para construir una Colombia Humana que logre la Paz Total para controvertir a Colombia en Potencia Mundial de la Vida”.

En otra carta, el grupo de extraditables que se encuentran en ese centro carcelario le hicieron un pedido al jefe de Estado y a los congresistas con el fin que las escuchen en el debate que se adelanta frente a la propuesta enviada recientemente.

“Lanzamos un llamamiento al presidente Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez, al alto comisionado de paz, Darío Rueda, a los ministros de Justicia, Néstor Osuna y de relaciones exteriores, Álvaro Leyva Durán, a Entidades de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales, a congresistas, abogados y organizaciones y de la sociedad civil, sensibles al tema de la extradición, para ser escuchadas en una mesa de diálogo para buscar una solución alternativa al problema de la extradición, con pleno respeto a las normas jurídicas y legales”.

Néstor Iván Osuna Ministro de Justicia y de Derecho - Foto: Guillermo Torres /Semana

Finalmente, en septiembre pasado, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, le reveló a SEMANA los principales objetivos de la mencionada reforma. “Eso tal como funciona está bien. Podría ser mejor, lo que tenemos no es perfecto, pero ese no es el grave problema. Nosotros no vamos a inventar un proyecto de reforma a la justicia para intentar lo mismo. Vamos a intentar, en juzgados municipales, acercar la justicia a la ciudadanía, aligerar los procedimientos judiciales, es decir, una reforma a la justicia que probablemente no toca la Constitución”.

Eso significaría, según él, cambios en leyes, decretos, políticas públicas. “Y es más efectivo que una reforma a la Constitución, en la que, admito, el régimen de configuración de la justicia está bien, es aceptable, garantiza autonomía, independencia, funcionamiento del Poder Judicial. Lo que nos hace falta es que sea más efectivo, y para eso necesitamos más juzgados, más presencia de poder judicial, más eficacia en la justicia; las altas cortes están funcionando bien”.