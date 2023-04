El jefe de Estado realizó un agitado discurso desde Zarzal: “Ahora están burlando las decisiones de las urnas y eso no debe ser”.

En una agenda de trabajo que realizó desde Zarzal, en el Valle del Cauca, el presidente de la República, Gustavo Petro, encendió las alarmas por una fuerte declaración que dio ante la comunidad de esa región del país, discurso que generará varias reacciones de diferentes orillas políticas.

El mandatario colombiano, en un agitado discurso, hizo un llamado a la comunidad campesina a movilizarse para que se aprueben las reformas sociales que ha radicado su Gobierno en el Congreso de la República.

“Cuando le dijimos al pueblo del estallido social: cálmense que vamos a resolver esto por las buenas y en las urnas, pues el pueblo del estallido social fue a las urnas, se calmó”, sostuvo Petro.

🔴 #EnDirecto | Palabras del Presidente Gustavo Petro en la entrega del predio ‘La Calera’ en Zarzal, Valle. https://t.co/fvQma4nnpm — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 26, 2023

Y agregó el jefe de Estado: “Pero ahora están burlando las decisiones de las urnas y eso no debe ser, hay una oportunidad aún tanto del Gobierno como de la sociedad colombiana para que –a través del diálogo y del pacto– se puedan hacer las reformas del cambio que incluyan a la sociedad colombiana”.

Marchas en contra del presidente Petro.

“Pero aquí se necesita decisión del Gobierno, audacia del Gobierno y se necesita un movimiento campesino que se levante en la dignidad de sus necesidades”, sentenció Petro.

El pasado 23 de febrero, la ministra Ramírez se reunió en privado con el presidente Petro para socializar las propuestas de la reforma laboral y pensional que está concertando.

Hace varios días, durante una entrevista con La Pizarra, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse sobre las reformas que ha venido impulsando en su Gobierno, considerando que a la ciudadanía le ha faltado movilizarse para apoyarlas.

El presidente de la República, Gustavo Petro, cuando salió al balcón de la Casa de Nariño.

El mandatario se refirió sobre las tres principales reformas de su administración, las cuales ya fueron expuestas ante el Congreso de la República y se encuentran en debate. Estas son la laboral, pensional y de salud. En primer lugar, indicó que su bancada no cuenta con la mayoría en el órgano legislativo, lo cual implica que esta situación sea el primer obstáculo para las reformas.

El presidente Gustavo Petro junto a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en la presentación de la reforma laboral.

“Construir una coalición mayoritaria, en donde nuestra fuerza es importante, pero necesita de otras que ya no son tan avanzadas, tan progresistas, que han estado más ligadas al pasado institucional y a las mismas reformas que yo pretendo cambiar. Ellos las aprobaron antes, ahora les he solicitado cambiarlas. Eso genera ya una dinámica un poco de conservación”, señaló Gustavo Petro en la entrevista.

El presidente de la República Gustavo Petro salió al balcón de la Casa de Nariño para defender sus reformas.

Sumado a ello, el mandatario afirmó que está alejado de las visiones radicales: “El radicalismo, en sí mismo, puede llevar a errores y ya uno metido en la tesis de la reforma, de ser reformista. En esa tensión, una reforma mantiene algunas cosas del pasado, que ojalá sean las mejores, y obviamente provoca una ruptura hacia el futuro”.

Presidente Gustavo Petro en el balcón de la Casa de Nariño.

La perspectiva del mandatario no radica en abolir el capitalismo, sino que indicó que busca desarrollarlo sin la necesidad de tener un énfasis en la economía de mercado. “Esa ruptura tiene que ver, en todas las reformas que he presentado, con la superación del modelo neoliberal en relación a las reformas sociales. Es decir, quitar la preponderancia del mercado, no abolirlo; poner más la preponderancia del derecho del ciudadano y de la ciudadana”, sostuvo el presidente en la entrevista.

Ministra de Salud, Carolina Corcho.

De la mano con esa afirmación, el mandatario señaló que uno de los inconvenientes de Colombia radica en que hay un capital acumulado en un sector específico, lo cual lleva a la desigualdad en la distribución de recursos y en la acumulación de la tierra.

Presidente Gustavo Petro estuvo en Zarzal en el Valle del Cauca.

“Sin el Estado, no serían ricos, y eso ha hecho que pongan el Estado a su servicio y lo vuelvan muy antidemocrático, le quiten el poder a la gente, la excluyan, y el régimen que sale de ahí es un régimen de profunda desigualdad social y de un raquitismo capitalismo enorme, incluso permitiendo que relaciones de poder premodernas aún tengan muchísima preponderancia, como lo que ocurre con la tierra, que es otra reforma en curso: es una tierra prácticamente en manos del feudalismo”, apuntó Petro, al explicar la razón de por qué considera que esta situación es negativa para el país.

Presidente Gustavo Petro

Retomando el tema de las reformas, Petro señaló que considera que hay una falta de movilización ciudadana en pro de los proyectos de ley. El presidente siente que hace falta más gente en las calles, dado que el hecho de no tener una gran masa, las reformas tendrían problemas para ser aprobadas. Por un lado, indicó que en Colombia hay un clientelismo político que ha hecho grandes daños en la conciencia de la población, por lo que las reformas buscan cambiar eso, pero sin el apoyo de la ciudadanía será complejo.

“Están propuestas reformas que tienen que ver incluso con cambiar relaciones de producción en el tema de la tierra, por ejemplo, en el tema de la organización de los servicios públicos domiciliarios, pero no podría yo asegurar en este momento que las vamos a pasar. Estamos exactamente en ese momento de la discusión en el debate nacional”, declaró el presidente Petro.