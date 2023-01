Presidente Petro responde a críticas por asumir control de tarifas de servicios públicos: “No es un error asumir mis competencias”

Una tormenta se desató en Colombia por el anuncio que dio desde Duitama, en el departamento de Boyacá, el presidente de la República, Gustavo Petro, de asumir la regulación y control de las tarifas de los servicios públicos en Colombia. Diversas críticas se han desatado contra esa postura del mandatario, señalando inclusive que se trata de un “error histórico”.

Ante ese panorama, el mandatario le salió al paso a la controversia y de manera directa aseguró que no se trata de ningún error que él asuma sus competencias constitucionales, dejando claro que se mantiene en su decisión sobre los servicios públicos.

A renglón seguido, el jefe de Estado insistió este viernes 27 de enero, que la ley señaló que se debe proteger los intereses generales y de los usuarios del servicio, al indicar que se trata de derechos fundamentales al agua o a la luz.

De acuerdo al artículo 370 de la constitución y el 68 de la ley 142 de 1994, retomo las funciones de control y politicas generales de administración de servicios públicos que la presidencia habia delegado en las comisiones reguladoras



Lo haré temporalmente en defensa del usuario https://t.co/9sov0sc0rp — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 27, 2023

“Como va a ser un error histórico asumir mis competencias constitucionales. La constitución del 91 le entregó al presidente la facultad de construir las políticas generales de los servicios públicos, y la ley estableció que el mayor derecho a proteger era el de las y los usuarios”, trinó Petro.

El poste estuvo a punto de caer sobre el bus de servicio público. Reina el caos en los servicios públicos en la Costa Caribe. - Foto: Tomada de Twitter @ctvbarranquilla

Gustavo Petro así anunció la medida desde Boyacá: “¿Y eso qué significa?, que el presidente de la República por orden constitucional tiene la facultad de generar las políticas generales de administración de servicio públicos domiciliaros que son el agua, la luz”.

El presidente Gustavo Petro había mencionado esa posibilidad de asumir esa facultado en setiembre de 2022 - Foto: Cortesía de Presidencia de la República

“Este Presidente ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos, al menos, por un tiempo. Entonces, voy a asumir el control, las políticas generales de administración de Colombia, directa y personalmente, en función de lo que la misma Ley dice: primero, el interés general y el del usuario”, anotó Petro.

“Un retroceso”

No obstante, este anuncio despertó polémica en sectores políticos. La senadora, Paloma Valencia, indicó en su cuenta te Twitter: Este es un retroceso peligroso: se decidió que las tarifas de los servicios públicos sean un asunto técnico; vamos al populismo con tendencia a quebrar las empresas. Presidente Petro decide asumir funciones de comisiones de regulación de servicios públicos”.

Este es un retroceso peligroso: se decidió que las tarifas de los servicios públicos sean un asunto técnico; vamos al populismo con tendencia a quebrar las empresas



Presidente Petro decide asumir funciones de comisiones de regulación de servicios públicos https://t.co/l6uolIG94U — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) January 27, 2023

Y la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, también manifestó que la medida causará un “retroceso” y piden respetar la institucionalidad. “Bajar los precios a las malas es repetir historias fallidas en los países vecinos: quiebran empresas y quiebran los servicios”, puntualizó Camilo Sánchez, presidente de Andesco.

Explicame el soporte tecnico para que las generadoras hidroeléctricas con embalses llenos pongan a $900 pesos el kilovatio hora, cuando normalmente era de 200?



O por qué crecieron hasta en un 40% las tarifas de la Costa Atlántica? https://t.co/jip8XvBb0P — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 27, 2023

Es de resaltar, que la Creg está conformada por seis expertos comisionados, quienes son elegidos por un período de cuatro años y pueden ser reelegidos una sola vez. Además, en las decisiones tienen voz y voto los ministros de Minas y Energía (Irene Vélez), de Hacienda (José Antonio Ocampo) y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Ministra de Minas Irene Vélez. - Foto: Ministerio de Minas y Energía

Es más, los expertos comisionados no pueden sesionar si no está presente la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y una decisión no puede ser aprobada si no se cuenta con un voto de apoyo de parte de uno de los miembros del Gobierno.

Tarifa de los servicios públicos por las nubes

La firma XM, empresa especializada en la gestión de sistemas de tiempo real, la administración del mercado de energía mayorista y el desarrollo de soluciones y servicios de energía e información, presentó el pasado jueves 12 de enero los balances de comercialización, precios y generación de este commodity durante el año 2022, los cuales muestran grandes avances, especialmente en lo relacionado con los cambios en el sistema tarifario.

En Barrancabermeja el incremento ha sido superior al 25%. - Foto: Twitter @jaimeduranbar

Según lo anunciado en este reporte, diciembre de 2022, el precio de bolsa fue de 339,92 COP/kWh, lo que quiere decir que aumentó un 80,04 % respecto al precio promedio del mes anterior, que fue de 188,8 COP/kWh. Este es el precio más alto presentado desde marzo de 2022.

Marchantes en Barranquilla contra presuntos abusos y cobros excesivos de las tarifas de energía. - Foto: Tomada de Red de Apoyo

Cecilia Maya, gerente del Mercado de Energía Mayorista de XM, explicó que el mercado de energía mayorista es donde se compra y se vende la energía entre agentes generadores y comercializadores, de acuerdo con un conjunto de reglas establecidas por el ente regulador que es la Creg.

Mercado energía - XM - Foto: XM

La gerente de Mercado de XM agregó que el precio de bolsa está relacionado directamente con el tipo de fuente de generación. En diciembre, el 85,09 % de la energía se generó con fuentes renovables, principalmente hidráulica, y el 14,91 % de la energía restante con plantas térmicas. No obstante, se presentó una disminución en la disponibilidad de recursos hídricos, que pasaron de 87,14 % en noviembre a 79,04 % en diciembre de 2022.

La empresa de energía realiza trabajos en varias zonas de la ciudad de Barranquilla y en municipios del Atlántico. - Foto: Suministrada a SEMANA por Air-e

“Durante el año pasado, el precio promedio ponderado de bolsa mensual alcanzó el valor máximo de 403,18 COP/kWh en febrero y el valor mínimo de 104,65 COP/kWh en junio. Además, durante el año, el mínimo precio de bolsa horario alcanzado fue de 89,06 COP/kWh en los períodos 1 al 5 del 11 mayo y máximo fue de 1.035,13 COP/kWh en los períodos 12 y 15 del 7 de abril”, dijo también Cecilia Maya.

En total, son 10 millones de personas las que se beneficiarán con el buen servicio de energía en la Costa Atlántica y que dejarán de vivir en condiciones de subnormalidad eléctrica. - Foto: Air-e

En el informe de esta firma vale la pena destacar que al cierre de 2022, el precio promedio de la energía transada en contratos para atender la demanda del consumo residencial y pequeños negocios (mercado regulado) fue de 285,44 COP/kWh, mientras que para la industria y el comercio (mercado no regulado o competitivo), fue de 269,51 COP/kWh. Tanto el precio del mercado Regulado como del No Regulado presentaron un aumento del 0,46 y 0,42 %, respectivamente, en relación con los precios del mes de noviembre de 2022, que fueron de 284,14 COP/kWh y 268,38 COP/kWh.

Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez junto al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. - Foto: Tomada de Twitter @alcaldiabquilla

“No obstante, al compararlos con los precios de diciembre de 2021, se evidencia un incremento del 7,26 y 15,71 % para el mercado Regulado y No Regulado, respectivamente, cuyos precios fueron de 266,11 COP/kWh y 232,92 COP/kWh”, subrayó.

EL alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo ha pedido ayuda para que no suban más los precios de los servicios públicos. - Foto: Suministrada a SEMANA por alcaldía

Adicionalmente, durante diciembre de 2022 se transaron 363,43 GWh en contratos bilaterales de largo plazo con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), de los cuales 341,04 GWh provienen de contratos adjudicados a través de las subastas del Ministerio de Minas y Energía y 22,39 GWh provienen de otras convocatorias públicas adjudicadas mediante el Sicep.

En el Mercado de Energía Mayorista se transaron 3,17 billones de pesos, 16 % más de lo negociado en el mismo mes de 2021 (2,73 billones de pesos). De esta suma, 666.525,71 millones de pesos corresponden a compras en bolsa de energía, donde el rol de XM es liquidar y compensar estos dineros, además de administrar las garantías para el pago de estos.