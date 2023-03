Presidente Petro revela que su Gobierno está negociando con la mitad de las personas que están alzadas en armas en Colombia

Con el sorpresivo anuncio que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, del inicio formal del segundo proceso de paz con las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, el mandatario señaló la cifra de personas alzadas en armas de grupos al margen de la ley con las que está negociando su Gobierno.

A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado dio a conocer que su Gobierno del Pacto Histórico está negociando la paz con prácticamente la mitad de las personas alzadas en armas que tiene Colombia.

“Con el inicio de conversaciones con el Estado Mayor Central, prácticamente la mitad de las personas hoy en armas entran en negociación con el Gobierno”, sostuvo Petro en sus redes sociales.

Con el inicio de conversaciones con em Estado Mayor Central, prácticamente la mitad de las personas hoy en armas entran en negociación con el gobierno. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 13, 2023

El presidente Petro avanza en un proceso de diálogo de paz con la guerrilla del ELN, varias bandas criminales de Buenaventura y ahora con las disidencias que no firmaron el anterior proceso de paz, que firmó la extinta Farc con el exmandatario Juan Manuel Santos en La Habana (Cuba).

Delegaciones de paz del Gobierno y ELN en el cierre del segundo ciclo. - Foto: Mesa de Diálogos entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional - ELN

¿Tambalea el cese al fuego? Petro evaluará con lupa si los grupos criminales están cumpliendo o no

Algunos hechos denunciados, que involucran a organizaciones criminales y que se han registrado en varias zonas del territorio nacional obligaron al presidente de la República a examinar minuciosamente el cumplimiento del cese al fuego.

Los tras cabecillas que estarían detrás del paro de mineros en el Bajo Cauca antioqueño. - Foto: Fotografías suministradas a SEMANA.

La preocupación del jefe de Estado se concentra en el Clan del Golfo, grupo criminal que según el propio presidente Petro ha violado el cese al fuego, señalando a su vez que se cierra por ahora cualquier tipo de negociación de paz.

La intención del ELN es llegar fortalecido a la mesa de negociación en México. Las autoridades están en máxima alerta para evitar cualquier acción terrorista de esta organización criminal en las principales ciudades del país. - Foto: afp

“Hay unos procesos que avanzan, no solamente desde el punto de vista de grupos que tengan origen político, como los derivados de las Farc o el ELN, sino de grupos sin origen político que han cumplido”, sostuvo Petro.

Presidente Gustavo Petro, consejo de seguridad por el paro minero. - Foto: Presidencia

Aseguró, a renglón seguido, que de acuerdo con las estadísticas de las autoridades competentes se observan avances en procesos de paz que se adelantan en la Sierra Nevada de Santa Marta y en Buenaventura.

Ataques a personal médico, paro minero - Foto: Foto 1: Suministrada a SEMANA / Foto 2: Pantallazo video Aníbal Gaviria, Gobernador de Antioquia

“Hay otras circunstancias que ameritan un examen”, como “lo que ha acontecido alrededor del Clan del Golfo, que está detrás del paro minero. El paro minero en Antioquia y Córdoba obedece a dos causas: por un lado, la criminalización de la minería artesanal y ancestral tras la expedición del Código Minero. Por el otro, la destrucción por parte de la Fuerza Pública de las grandes dragas, de propiedad del Clan del Golfo, que depredan la naturaleza y contaminan los ríos con mercurio”, dijo.

“Ahí esa circunstancia ya demuestra un hecho contundente y es que usan el cese al fuego para fortalecer la economía ilegal, y eso no es posible. Si se va hacia la paz, la economía ilegal debe desmontarse progresivamente, no aumentar progresivamente. Porque cuando estás aumentando progresivamente la economía ilegal, estás es acumulando riquezas para comprar más armas, es decir, para ejercer más violencia, y eso es lo contrario a un proceso de paz”, anotó Petro en entrevista con la emisora de la Presidencia.

Arremetió contra el Clan del Golfo: “Pretendieron usar el Estado para aminorar la presión de la Fuerza Pública sobre ellos y entonces empoderar sus economías ilícitas. Eso no es posible con el Gobierno y así no se puede construir un proceso de paz. Ahora vamos a tener una reunión para estudiar el tema con elementos de juicio e información, obviamente”.

Fiscalía ya suspendió órdenes de captura contra 19 disidentes de las Farc que están negociando la paz

El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que se suspendieron las órdenes de captura en contra de 19 disidentes de la guerrilla de las Farc, varios de ellos firmantes del Acuerdo de Paz que se llevó a cabo a finales de 2016 en La Habana (Cuba) y quienes volvieron a tomar las armas en la Segunda Marquetalia comandada por Iván Márquez.

Búnker de la Fiscalía General de la Nación. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Tal como quedó plasmado en la solicitud del Gobierno, entre los hombres a los que no se les levantó la orden de captura está Javier Alonso Velosa García, más conocido como Jhon Mechas. Este es señalado de haber ordenado un atentado contra el helicóptero en el que se movilizaban el entonces presidente Iván Duque y el ministro de Defensa Diego Molano el 26 de junio de 2021, en una visita para revisar la situación de orden público tras un atentado terrorista en las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército Nacional.

Circular Roja contra presunto responsable del fallido atentado contra el entonces presidente Iván Duque. - Foto: Policía Nacional

Mechas, comandante del grupo de las disidencias conocido como GAOr-33 y subordinado de alias Iván Mordisco, lleva varios años delinquiendo y traficando droga en la región del Norte de Santander. Según información de inteligencia, ha estado detrás de ataques contra la Fuerza Pública.

En Venezuela ha creado alianzas criminales con narcotraficantes. En ese país también se resguarda de los agresivos y constantes operativos de la Fuerza Pública. En la actualidad registra circular azul de la Interpol por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas, y daño en bien ajeno.

El frente 33 de las Farc, aunque no tiene más de 70 hombres, ha crecido gracias a la permisividad del ELN en Catatumbo. - Foto: Santiago Ramírez Baquero

Para la decisión se tuvo en cuenta la documentación enviada el pasado 8 de marzo por el presidente Gustavo Petro, quien les otorgó el carácter político a estos disidentes del Estado Mayor Central de las Farc. “Ninguna de esas personas solicitadas en la Resolución 039 en la que ya estaba excluido el señor Jhon Mechas tienen órdenes de captura con fines de extradición”, señala el texto.

Fiscal General Francisco Barbosa - Foto: fiscalía general de la nación

En la nueva lista enviada por el presidente Petro se les dio carácter político “a los disidentes que no firmaron el Acuerdo de Paz y otros que firmaron el Acuerdo en La Habana y no lo cumplieron. En este sentido, es una decisión política del Presidente de avanzar en estos diálogos y, por supuesto, como fiscal general, no me queda más que acompañarlo con fundamento en las normas constitucionales y legales ese tipo de decisiones”, anotó Francisco Barbosa tras conocer el hecho.

Resolución del presidente Gustavo Petro - Foto: Pantallazo resolución del presidente Gustavo Petro

Los disidentes cobijados con la medida son Édgar de Jesús Orrego Arango, Farby Edisson Parra Parra, Róbinson de Jesús González, Willinton Henao Gutiérrez, Carlos Eduardo García Téllez, Ómar Pardo Galeano, Ciro Alfonso Romero Ospina, Iván Jacob Idribo Arredondo, Diverney Valencia, Deison Rodrigo Ortiz Camallo, Wilmer Pasu Rivera, Luis Carlos Pinilla Cortés, Ánderson Andrei Vargas, Óscar Eduardo Sandoval Noscué, Luis Hernán Ochoa, Jaime Muñoz Dorado, Leidy Tatiana Rojas y Eliécer Palomeque Córdoba.