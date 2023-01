Presidente Petro rompe el silencio sobre la polémica propuesta de excarcelación de delincuentes: “se está induciendo al error”

La alcaldesa Claudia López se ha mostrado abiertamente en contra de la iniciativa y convocó a una firmatón para que no se aplique.

En medio de la fuerte polémica que se ha desatado en Colombia por un proyecto de ley que se estaría al parecer diseñando desde el Ministerio de Justicia, el cual plantearía la excarcelación de delincuentes, rompió su silencio sobre esa iniciativa el presidente de la República Gustavo Petro.

El mandatario colombiano, por medio de su cuenta de Twitter, aclaró que la propuesta es enfocada a instaurar en el país justicia restaurativa, en la cual el gran beneficiado de su aplicación sería la víctima de los hechos delictivos.

De la misma manera, el jefe de Estado, en el mensaje que publicó en las redes sociales, aseguró que se estaría induciendo al error, manifestando que su Gobierno del Pacto Histórico está pensando en la rehabilitación de los presos que están en las diferentes cárceles colombianas.

“Muy mal. Induciendo al error. Lo que propone el proyecto es instaurar la justicia restaurativa, es decir, buscar, antes que nada, que se restaure a la víctima y lograr la rehabilitación de los presos”, trinó Gustavo Petro.

Sin embargo, desde diferentes sectores han atacado esa iniciativa, al señalar que en el país no existe aún la cultura de una justicia restaurativa que pueda ser efectiva con la expectativa que tiene la ciudadanía.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, dio apertura a una firmatón para evitar la excarcelación de delincuentes, tal como lo plantea un proyecto de ley del Ministerio de Justicia. A la mandataria de los capitalinos le preocupa que se ponga en riesgo la seguridad, motivo por el cual propuso que los ciudadanos envíen cartas al Gobierno rechazando la impunidad.

En Vicky en SEMANA, Claudia López explicó por qué la excarcelación de delincuentes, que proponen desde el Gobierno nacional, termina siendo peligrosa.

“Eso es muy grave. Lo primero que yo aviso es que no radiquen el proyecto, es que para eso es la deliberación democrática. Para eso es que yo les estoy diciendo a los ciudadanos que esta es una democracia y el Gobierno escucha, a mí me consta”, afirmó.

De acuerdo con la alcaldesa, si bien desde el Distrito han logrado bajar las cifras de hurto a residencias, al comercio, de carros, motos y bicicletas, hay algo que le preocupa, y sin duda se agravaría con la excarcelación de delincuentes. Se trata del hurto a personas y el robo de celulares.

“Ese sigue siendo el tormento. Y buena parte de ese tormento ocurre porque no estamos tratando de combatir la gran estructura criminal, no es el Clan del Golfo. Es una bandita de tres o cuatro atracadores que se montan al TransMilenio, que atormentan a la gente en la calle y que usualmente los capturamos en flagrancia. Y resulta que ocho de cada diez ladrones quedan libres porque la Ley de Colombia, la justicia colombiana, considera que el hurto de menor cuantía tiene excarcelación automática, o sea impunidad asegurada”, aseguró López en Vicky en SEMANA.

Al referirse puntualmente a la excarcelación de delincuentes y beneficios como casa por cárcel para algunos, tal como lo propone el Gobierno nacional, López se preguntó “en qué país viven” quienes plantean esas iniciativas.

“Ustedes no ven que a la gente la atracan en la calle, que ese es el tormento de todos los días. O sea, a ocho de cada diez que capturamos los dejan libres, y a dos de cada diez que sí capturamos, ¿ahora los van a soltar?”, agregó la alcaldesa en Vicky en SEMANA.

Así mismo, López recordó que en las cárceles de Bogotá hay más o menos 17.000 presos y, que de aplicarse los beneficios de casa por cárcel, excarcelación y reducción de pena, tal como lo propone el Ministerio de Justicia, podrían salir de prisión hasta 7.000 reclusos.

“7.000 delincuentes a la calle. Yo francamente disiento profundamente. Yo apoyo al presidente Gustavo Petro y lo seguiré apoyando en otros temas, pero en este tema disiento profundamente como ciudadana y alcaldesa. Se necesitan seguridad y justicia”, señaló López.

En tal sentido, le propuso al Gobierno tramitar ese polémico proyecto de ley, pero para tener justicia restaurativa con cárcel digna para los reclusos, sin hacinamiento, en vez de que se proponga un excarcelamiento masivo. “Más bien pongamos recursos del Gobierno nacional y de los territorios para hacer cárceles dignas, con segundas oportunidades, con justicia restaurativa, pero no con impunidad”, dijo puntualmente.

López también manifestó que era falso que las cárceles no resocializan a las personas y que el problema radica en las difíciles condiciones en las que permanecen algunos reclusos.

“Las cárceles hacinadas e inhumanas no resocializan a nadie. (...) Claro que toca invertir en ese proceso de justicia restaurativa, en reconciliación con las víctimas, en formación para los presos, en oportunidades para los jóvenes para que no los reclute la delincuencia; pero yo me opongo a cualquier forma de impunidad y excarcelación y lo que propongo es seguridad y justicia con buena infraestructura y con un buen procedimiento”, aseveró López en Vicky en SEMANA.