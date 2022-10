Presidente Petro saca pecho y revela que se cumplen 37 días sin asesinatos en Buenaventura, ¿por qué razón?

El presidente de la República, Gustavo Petro, destacó que se cumplen 37 días sin asesinatos en Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca, según el jefe de Estado por la aplicación de su política de paz total.

De la misma manera, el mandatario colombiano ha enfatizado en los diferentes discursos, que se deben silenciar los fusiles y aplicar un desarme en Colombia, especialmente en las zonas más violentas del territorio nacional.

“No te aparece en los titulares de la televisión pero es una gran noticia: Llevamos 37 días sin asesinatos en Buenaventura. ¿Cómo se logró? ¿Es posible la Paz Total?”, trinó Petro.

El mensaje que publicó el jefe de Estado fue en respuesta a la actividad que desarrolló esta semana en Buenaventura el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien señaló que se cumplen cerca de 40 días sin torturas, asesinatos, desapariciones en esa zona del país.

Además, el alto funcionario de la Presidencia de la República aseguró que las bandas criminales conocidas como Los Shotas y Los Espartanos han dado a conocer que tienen la voluntad de tener un tránsito a la legalidad.

“Hoy en Buenaventura reconocimos la voluntad de paz de Los Shotas y Los Espartanos: van 37 días sin torturas, desapariciones o asesinatos en la zona. Un acercamiento para dialogar su eventual tránsito a la legalidad en el Estado social y ambiental de derecho”, trinó Rueda.

Cese unilateral

Hace varios días, el comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en una declaración que dio en la Casa de Nariño, reveló que más de diez grupos armados ilegales ya iniciaron la aplicación de un cese unilateral al fuego en varias regiones del país, situación que, según el funcionario de la Presidencia, abona el camino para un cese multilateral.

Uno de los grupos que, según el comisionado, ya empezó un cese unilateral al fuego es el de la estructura criminal de las denominadas disidencias de las Farc, Estado Mayor de alias Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia.

De acuerdo con Rueda, también se han sumado algunas oficinas (bandas dedicadas al sicariato), las Autodefensas de la Sierra Nevada, el Clan del Golfo, entre otros.

“Se han sumado ya varios grupos, el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, están las AGC (Clan del Golfo), están varias oficinas de ciudades y las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Cada grupo, con su propia identidad, naturaleza y motivación, está expresando su disposición a ser parte de la paz total. En esta fase de exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer, no torturar y vamos avanzando”, sostuvo Rueda.

De la misma manera, el comisionado de Paz señaló que el pasado 2 de octubre la sociedad civil colombiana promovió un acto de paz, en la que se convocó, según el alto funcionario del Gobierno nacional, una jornada de “no matarás”; de la misma manera, aseguró que ese día se reactivaron varios compromisos clave para la paz total en el Teatro Colón.

¿Mico en proyecto de la paz total?

Previo al segundo debate del proyecto de ley que prorroga y modifica la Ley 418 o de orden público, el cual reglamentaría algunos aspectos de la paz total del Gobierno, varios sectores denunciaron un ‘mico’ que preocupa por su posible alcance. De aprobarse un parágrafo transitorio y un artículo, se le darían facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro para indultar a condenados y que serían integrantes de la primera línea.

Por esto, la bancada de Cambio Radical, que votó a favor de esta iniciativa en primer debate, decidió oponerse a los fragmentos que incluyeron para aprobar en segundo debate. El senador David Luna, vocero de la bancada, anunció la decisión.

“Desde el partido Cambio Radical acompañamos en primer debate la ley de orden público que presentó el presidente Petro, básicamente porque creemos en la paz, la justicia y la reconciliación. Estamos de acuerdo con adelantar los diálogos con el ELN”, explicó el senador.

Sin embargo, en segundo debate, los artículos alertaron a la bancada independiente: “Están pretendiendo incluir un ‘mico’ para otorgarle facultades al presidente de indultar a personas que están procesadas por vandalismo, terrorismo, cohecho e incluso tortura”.

El senador explicó que no están de acuerdo con los fragmentos porque envía un mal mensaje, dejando a un lado a aquellos colombianos que no han incurrido en actos criminales.

“Primero, manda un pésimo mensaje para quienes delinquen. Que seguramente, de acuerdo con una posición política, podrán ser perdonados de manera inmediata. Segundo, porque el artículo solo habla de las personas de la sociedad civil que delinquieron y no tienen en cuenta a la Fuerza Pública, que defendió con ahínco a la sociedad en esos momentos de crisis”, finalizó el senador.