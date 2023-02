Presidente Petro se despachó contra Asofondos por calificar bono pensional de $500.000 de su Gobierno como inviable, ¿qué dijo?

Se empieza a calentar el debate sobre la próxima reforma que alista el presidente Gustavo Petro, la cual tiene que ver con las pensiones. El mandatario colombiano se despachó contra Asofondos por criticar su plan de bono pensional, ese gremio sin tapujos señaló que es inviable.

El presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su tribuna favorita Twitter, cuestionó abiertamente, la radical postura de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), advirtiendo que la discusión está tomando tientes políticos.

“Este tema de la inviabilidad financiera ha adquirido un tinte muy ideológico. No era inviable financieramente hacer la ruta del sol, pero si lo es financiar los derechos fundamentales de las personas. ¿Qué prioriza el presupuesto?: los negociados o los derechos de la gente”, trinó Petro.

Cabe señalar que esta semana, Petro ha ratificado una de sus promesas de Gobierno, y que se relaciona con la población adulta mayor que no alcanzó a pensionarse, quedando incluida dentro del articulado de la Reforma Pensional que será presentada próximamente ante el Congreso de la República.

Se trata del bono de 500.000 pesos o de medio salario mínimo que estará incorporado en el “pilar solidario”, uno de los tres ejes centrales de la propuesta pensional, que busca mejorar la cobertura, darle mayor sostenibilidad al sistema pensional y brindar garantías a los colombianos que actualmente cotizan y que esperan lograr, dentro de 20 años, alcanzar la anhelada pensión.

“Habrá unos recursos del Gobierno nacional importantes para la atención de la vejez de Colombia, de la tercera edad, en términos de bonos pensionales”, expresó el mandatario nacional en su intervención en la vigésimo-primera Cumbre de Asocapitales, que se realiza en San José del Guaviare.

Petro manifestó en ese escenario que “hoy tenemos 3 millones de viejos y de viejas que, habiendo trabajado en su vida, pues no cotizaron o les robaron la cotización y no tienen derecho a la pensión”. Al respecto, hizo hincapié en el caso del campesinado cafetero, donde aseguró no tener claridades si en este grupo se encuentran pensionados, por lo que consideró que se deben implementar acciones para dignificar a las familias que se dedican a esta actividad económica.

“Nosotros deberíamos entregar, antes que nada, el bono pensional de medio salario mínimo a la familia cafetera y por ahí comenzaría, dependiendo donde se coloque el salario mínimo del pilar. Si son cuatro salarios mínimos, va a la totalidad de la población vieja hoy, no cubierta. El Congreso tendrá que dirimir, pero entre más baje, menos población podemos atender”, dijo el jefe de Estado.

Puntualizó el presidente que “llegó el momento de saldar esta deuda, dependiendo de si se aprueba ese proyecto y en dónde se coloca el pilar”.

Asofondos ha chocado varías veces com Petro por la reforma pensional

Hace varias semanas, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), indicó que no hay nada nuevo en lo que se propuso por parte del Gobierno nacional sobre la reforma pensional y que es necesario medir los impactos que esta iniciativa podrá tener en la economía.

Para Daniel Wills, advirtió que ninguna discusión en materia pensional puede darse sin tener a la mano los cálculos sobre los distintos impactos que pueda tener una reforma.

“En el comunicado que sacó el Ministerio del Trabajo realmente no hay nada nuevo, la reforma propuesta o esbozada corresponde a lo dicho durante la campaña por el hoy presidente Petro y a lo que él mismo ha dicho en diferentes declaraciones. Lo que nos gustaría es que en esa mesa sea las discusiones, en todas las discusiones que se den sobre esta reforma de pensiones, tengan voz los 18 millones de trabajadores afiliados a los fondos de pensiones, que durante años han ido construyendo su ahorro, el cual seguirá creciendo si siguen afiliados a los fondos de pensiones y que sin duda querrán que su opinión sea considerada”, dijo Wills.

Si bien Asofondos reiteró la disposición del sector para participar en una discusión basada en evidencia, con datos y cifras sobre la mesa, dejando de lado política o ideología, pensando siempre en el trabajador colombiano y los pensionados actuales y futuros, dejó claro que este cambio afectará a millones de ahorradores a los que no se les está preguntando su opinión.

“Nosotros reiteramos que queremos unas discusiones técnicas, basadas en números, en cifras, dejando a un lado la ideología y siempre pensando en el trabajador, en el afiliado y en que haya recursos, hoy y mañana, para dar pensiones suficientes y dignas”, agregó en esa ocasión Wills.

Entre tanto, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, dijo que “el Gobierno mantuvo su propuesta de campaña, pero surgen más preguntas que deben responderse en el calor de la discusión”, por ejemplo, señaló Montenegro, si el ahorro pensional dejará de ser heredable. Para que se acrediten las semanas en Colpensiones, ¿los afiliados a los fondos de pensiones deberán renunciar a su ahorro? Quienes no logran pensionarse, ¿perderán el derecho a que se les devuelvan sus aportes con sus respectivas rentabilidades?, entre otras.