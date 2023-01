Proponen a Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, como ministro de Minas en lugar de Irene Vélez, a quien le insisten que renuncie

La funcionaria sigue en el ojo del huracán por la confirmación de que Colombia no firmará nuevos contratos de exploración petrolera y la defensa del informe con el que se adoptó esa decisión.

El excandidato presidencial y excongresista John Milton Rodríguez se sumó este miércoles a la controversia por la permanencia de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en su cargo y propuso al actual presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, para reemplazarla.

“Ministra @IreneVelezT⁩, la única solución viable para superar la crisis insostenible del @MinEnergiaCo⁩ es su inmediata renuncia. Entre muchos competentes que hay, el presidente de @ECOPETROL_SA⁩ Felipe Bayon, sería un excelente Ministro”, manifestó Rodríguez en su cuenta de Twitter.

A pesar de las explicaciones que dio en la mañana del miércoles la ministra Vélez, algunos sectores políticos siguen pidiendo su renuncia, luego de los supuestos errores e inconsistencias en un informe de su cartera y que ayudó a tomar la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos en el país, confirmada hace algunos días por la propia funcionaria.

Algunos académicos, expertos y dirigentes gremiales advirtieron algunas fallas en la interpretación y el análisis de las cifras consignadas en ese estudio, las cuales fueron negadas por la funcionaria este miércoles.

Según la Ministra, el informe presentado en diciembre por la cartera de Minas y Energía se basa en revisar los recursos que tiene Colombia para que se conviertan en reservas. “Nunca se presentaron datos erróneos, ninguna metodología que tenga ambigüedades”, aseguró la la ministra Vélez.

También dijo que este documento “no es informe de reservas; nunca se dijo que lo fuera (...) Aquí no le estamos mintiendo a nadie y desinformar de esa manera, como si así lo estuviéramos haciendo, es una irresponsabilidad con el país”, afirmó.

Uno de los expertos que habló sobre las presuntas inconsistencias en el informe fue el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), Francisco Lloreda, quien aseguró que el estudio del Ministerio de Minas y Energía tiene serias fallas y para explicarlo más claramente acudió a una popular metáfora: “Es mezclar peras con manzanas”, dijo.

De acuerdo con Lloreda, las reservas se dividen en tres tipos: reservas probadas, que “es cuando hay una probabilidad de extraer el hidrocarburo en un 90 %”; las probables, que es cuando “es 50 % si, 50 % no”, y las posibles, que es cuando “la probabilidad es del 10 %. Esas son las reservas”.

Ministra ⁦@IreneVelezT⁩,la única solución viable para superar la crisis insostenible del ⁦@MinEnergiaCo⁩ es su inmediata renuncia.

“A nivel internacional las únicas reservas que cuentan son las reservas probadas y cosa distinta son los recursos contingentes. Esto es cuando tienes una información que te permite saber qué petróleo y qué gas hay, pero no lo has logrado cuantificar ni has logrado ver su calidad (...) Pareciera que el Presidente termina juntando recursos de reservas probadas, probables, posibles y recursos contingentes para decirle al país que tenemos, por ejemplo, gas hasta el año 2037″, explicó el experto.

El dirigente gremial consideró que dichas “inconsistencias” en las proyecciones de reservas que hace el Gobierno Petro son utilizadas para justificar que Colombia no necesita nuevos contratos, de una manera que no es técnica y sí es forzada.

¿Quiénes están pidiendo la renuncia de la Ministra?

La petición del excandidato presidencial John Milton Rodríguez de que la ministra Vélez renuncie al cargo se sumó a las de otros sectores políticos, quienes este martes se pronunciaron sobre estos hechos.

El excongresista y dirigente del Movimiento Dignidad Jorge Enrique Robledo afirmó que la jefa de la cartera de Minas y Energía “debe renunciar inmediatamente a su cargo” ya que, según él, “sobre petróleo y gas dio cifras que no son ciertas y porque en el informe falsificaron las firmas de la viceministra de Minas y de otro alto funcionario, que no lo firmaron”.

Robledo, quien durante varios años fue integrante de la Comisión Quinta del Senado, en la cual se debaten este tipo de temas, ha sido uno de los principales críticos del Gobierno Petro, y, sobre la decisión confirmada en Davos (Suiza), dijo que era un “dañino oso internacional”.

“Es el colmo que Petro se atreva a decir que reemplazará los hidrocarburos por más turistas extranjeros, porque es imposible aumentarlos hasta que sus gastos igualen los ingresos en dólares por petróleo. Y porque constituye otro engaño igualar la plata que les entra a unos particulares con la que le llega al Estado a través de Ecopetrol”, dijo Robledo refiriéndose a la explicación del jefe de Estado de sustituir los ingresos por la explotación de hidrocarburos con el turismo.

Pero Robledo no fue el único. El senador por Cambio Radical David Luna, uno de los congresistas más críticos del Gobierno Petro, le pidió a la ministra Irene Vélez dejar de mentir y de “insultar la inteligencia de los colombianos”.

“Hoy formalmente pido su renuncia, y lo hago porque ha publicado un informe que no tiene sustento técnico y que señala que Colombia tienen reservas de gas hasta el año 2037, lo cual no está técnicamente probado”, afirmó Luna.

El congresista criticó duramente a la funcionaria y le dijo que “incluyó en el informe nombres de funcionarios del Ministerio que no estaban de acuerdo” con dicha publicación. “Hoy usted le está faltando a la verdad a Colombia, a su gobierno y a sus ciudadanos. Por esa razón debe renunciar”, le dijo el senador Luna a la Ministra de Minas.