Proponen inundar de correos al Partido Liberal y al Verde exigiendo renuncia de Andrés Calle e Iván Name tras escándalo de UNGRD

El abogado y excandidato a la Alcaldía de Cali, Jaime Arizabaleta, propuso una particular iniciativa que busca inundar con un millón de correos las cuentas del Partido Alianza Verde y el Liberal con el que se pretende que expulse de una vez por todas al presidente del Senado, Iván Name, y al de la Cámara, Andrés Calle, quienes fueron señalados por Olmedo López de recibir 3.000 y 1.000 millones de pesos a cambio de empujar las reformas en el Congreso.

El objetivo, según el joven caleño, es que los colombianos llenen los correos con un mensaje que él tiene redactado . “Si no lo hacen, no habrá ningún voto para 2026″, aseguró.

Urgente, Propongo enviar un millón de correos a los partidos Liberal/Verde para que se exija la expulsión y la renuncia de Iván Name y de Andrés calle. Si no lo hacen, no habrá ningún voto para 2026. Si estás de acuerdo, replica esta imagen y súmate a #NameYCalleRenuncien … pic.twitter.com/tXWWaIZ5G2

La carta dice textualmente: “Directivos y miembros del Partido Liberal y del Partido Verde, con profunda preocupación y como ciudadano comprometido con la transparencia y la integridad de nuestra democracia, solicito la expulsión y la renuncia inmediata de Iván Name, como presidente del Senado, y de Andrés Calle, como presidente de la Cámara. Las recientes denuncias de pagos de sobornos en la UNGRD, reveladas por el ex director Olmedo López y Sneyder Pinilla, socavan la confianza en las instituciones”.

Los partidos no pueden ser cómplices de los corruptos ni refugio de congresistas cuestionados. Si no se les pide la renuncia y si no son expulsados, no habrá ningún voto para sus colectividades en las elecciones del 2026″, se lee.