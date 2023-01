“Qué cinismo el de este Gobierno que prometía ser el cambio”: Jota Pe Hernández se volvió a ir en contra de Gustavo Petro

El congresista de la Alianza Verde cuestionó que mientras se hacen contratos por miles de millones de pesos para hacer piezas audiovisuales, no se atienden las emergencias que se viven en el país.

El senador Jota Pe Hernández volvió a cuestionar fuertemente al Gobierno del presidente Gustavo Petro por su estrategia de comunicaciones. El congresista considera que mientras la Casa de Nariño se ha enfocado en su campaña de comunicaciones, hay otras emergencias prioritarias que no han sido atendidas.

“Es un error que derrochen mil millones en videitos de 15 segundos, mientras en otros lados del país, exactamente en La Guajira, niños mueren por desnutrición, incluso cuanta gente muere porque no tiene para un medicamento? Qué cinismo el de este Gobierno que prometía ser el cambio”, aseguró el senador de la Alianza Verde.

El senador de la Alianza Verde se refiere a las denuncias que se conocieron en las últimas horas en las que el Gobierno habría hecho contratos con personajes cercanos al petrismo. Una de esas denuncias hace referencias a contratos de algo más de mil millones de pesos.

Hernández contrasta esa estrategia con la grave situación de desnutrición que se vive en La Guajira por cuenta de la desnutrición infantil. La problemática ha sido expuesta por varias entidades, y el Gobierno, a pesar de los esfuerzos y anuncios sobre el tema, no logra controlar la situación.

El congresista Agmeth Escaf denunció contratos de influenciadores cercanos al petrismo con el Gobierno. Congresista 2022 / 2026 Bogotá, julio 18 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó 31 casos de desnutrición infantil en la primera semana del 2023. Además, informó que han fallecido tres menores en esa región del país por estas condiciones.

Para contrarrestar esos hechos, el Gobierno anunció la implementación del ‘Plan Especial La Guajira’, con el que buscan hacerle frente a esta grave situación a través de distintas entidades, sin embargo, la problemática sigue latente en ese territorio.

Del otro lado, a la polémica de los contratos del Gobierno Petro para el manejo de las comunicaciones, se le suma la denuncia que hizo en las últimas horas el congresista Agmeth Escaf, que aseguró que la activista Laura Daniel Beltrán, conocida como ‘Lalis’ en las redes sociales, ha recibido contratos por parte del Gobierno.

Según denunció el congresista del Pacto Histórico, el contrato es por 51′596.774 millones de pesos para apoyar la estrategia de comunicación de la entidad Colombia Compra Eficiente. “Defiendo el derecho al trabajo, pero el ciudadano también tiene derecho a saber si el contenido que consume se trata de activismo independiente o de publicidad política pagada. ¿O no?”, cuestionó Escaf con su denuncia.

Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis en redes sociales, tiene un contrato por más de 50 millones de pesos con el Gobierno. - Foto: SEMANA

Por su parte, la influenciadora respondió que se trata de su derecho al trabajo y que se siente orgullosa de laborar con el Gobierno del cambio.

Escaf viene denunciando que varios de esos influenciadores recibían honorarios por parte de políticos de izquierda, especialmente del Pacto Histórico, y que sostienen reuniones y encuentros públicos para discutir esta estrategia. Además, cuestionó que hay unos que aparentan ser activistas, pero en realidad son influenciadores de redes sociales que actúan de acuerdo a los pagos que reciben.

“Si te pagan por lo que dices en redes, no eres activista. Si optas por callar u omitir hechos graves porque quien los comete, te paga, no eres activista. Si atacas a personas inocentes porque recibes dinero para hacerlo, no eres activista. Muy prostituida la palabra activista”, cuestionó el congresista del Pacto Histórico.

A pesar de que desde el petrismo cuestionaron los contratos de gobiernos anteriores, esta práctica sería recurrente en el Gobierno del cambio. - Foto: Presidencia de la República

Escaf criticó que en ocasiones ese dinero que reciben es para difundir noticias falsas o comentarios negativos en contra de políticos de otros sectores con los que no están de acuerdo o, que según Escaf, no les pagan por esa labor. “La propaganda no es activismo”, aseguró el congresista del Pacto Histórico.

El congresista del Pacto Histórico también cuestionó si Beltrán trabaja con la Sociedad de Activos Especiales, luego de un video que publicó la entidad a través de sus canales oficiales en el que la creadora de contenido habla bien de esa institución.