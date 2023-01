“Qué gran regalo comandante”, la felicitación de Gustavo Bolívar a Petro tras el cese bilateral con grupos armados

Una de las noticias más importantes con las que se despidió el año 2022 fue el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el comienzo de un cese bilateral de hostilidades con varios grupos armados en el país, bandas criminales y guerrilla, que se extenderá por seis meses, con miras a iniciar unas negociaciones de paz con todos ellos y poder sacar adelante su estrategia de paz total en las diferentes regiones del país.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Gustavo Petro, comunicó que el Gobierno acordó un cese bilateral de hostilidades con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas de la Sierra Nevada. Así mismo, la Consejería presidencial para la Información y Prensa publicó una cartilla explicativa sobre el cese bilateral decretado este fin de año.

Según la consejería, el cese al fuego se hará efectivo con estas cinco organizaciones a partir del primero de enero. “La principal razón por la que el Gobierno nacional inicia esta tregua es la reiterada petición de las comunidades que habitan los territorios involucrados en este conflicto”, aseguró el canal oficial de la presidencia, que a su vez explicó que ha recibido diferentes cartas de la sociedad civil y la Iglesia católica en la que se solicita el cese de la violencia.

Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones.



La paz total será una realidad. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 1, 2023

“Será la suspensión de la afectación humanitaria de las comunidades étnico-territoriales y campesinas, y a la nación en general, suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la fuerza pública y las organizaciones al margen de la ley con las que se acordó dicho cese”, dijeron los voceros de comunicaciones desde la Casa de Nariño.

La curiosa felicitación de Gustavo Bolívar

Uno de los que más ha trinado sobre esta noticia, una vez se conoció, fue el exsenador y escritor Gustavo Bolívar, quien también ha sido uno de los más férreos defensores del Gobierno nacional. En sus redes sociales, este personaje envió un mensaje de felicitación en el que le cambia el cargo al jefe de Estado y lo cataloga como “comandante”, término muy utilizado en la jerga de las estructuras guerrilleras.

“Qué gran regalo comandante @petrogustavo. Cientos de personas dejarán de morir en 2023. #PetroGraciasPorLaPaz”, dijo Bolívar sobre la medianoche del pasado 31 de diciembre y acto seguido agregó, en otro trino, que el mejor regalo para el país siempre será la paz.

Qué gran regalo comandante @petrogustavo

Cientos de personas dejarán de morir en 2023. #PetroGraciasPorLaPaz https://t.co/rYSVCY0bjX — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 1, 2023

Este personaje estuvo en el centro de atención de los medios de comunicación durante el fin de año luego de que SEMANA conociera que el hasta ayer senador del Pacto Histórico presentara su carta de renuncia al Congreso de la República. El documento se radicó ante la mesa directiva de la corporación y se hizo efectiva desde este sábado 31 de diciembre de 2022.

Por ahora, no se conocen las razones concretas por las que Bolívar renunció a su curul, pero lo cierto es que el pasado sábado venció el plazo para que aquellos congresistas que tengan alguna aspiración para las elecciones de 2023, no queden inhabilitados.

Bolívar no ha confirmado si será candidato o no para las elecciones regionales que se harán en octubre de 2023, pero su renuncia podría ser una estrategia para no quedar por fuera de la contienda. Sin embargo, hace dos meses, el congresista dijo que quería retirarse del Legislativo por estar cansado, aunque en ese momento manifestó que lo haría en marzo del próximo año.

El pasado 23 de diciembre, acerca de la posibilidad de que se lanzara como candidato a la alcaldía de Bogotá, Bolívar afirmó: “Cuando yo anuncié que me iba a retirar del Congreso, no pensé que ser congresista me iba a inhabilitar para llegar a la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, en estos momentos sigo recibiendo muchos apoyos, mucha gente que me quiere apoyar para la Alcaldía. Sé que hay grandes posibilidades de llegar a ese cargo, porque pertenezco al Pacto Histórico, que está gobernando bien”.

Así las cosas, se espera que en las próximas horas el propio Gustavo Bolívar explique las razones de su renuncia, pero lo cierto es que el documento llegó al Congreso y se firmó la resolución respectiva con la que se aceptó su petición. Este trámite es necesario porque el Congreso de la República está en receso legislativo.