Ángel Becassino responde de una vez por todas si Rodolfo Hernández no quería ganar la presidencia; dice que si Gustavo Petro no cumple habrá “convulsiones”

SEMANA: ¿Qué pasa con usted después de que pierde Rodolfo Hernández?

ÁNGEL BECASSINO (A. B.): Salí del país porque quise tomarme un descanso, pero regresé a Colombia hace más de una semana. Pienso retomar mis actividades en esta nación.

SEMANA: ¿Cómo quedó su relación con Rodolfo Hernández?

A. B.: Muy bien, la semana pasada estuvo en casa, estuvimos hablando largo de un montón de temas.

SEMANA: ¿Qué le contó de novedad?

A. B.: Su propósito de estructurar el partido, de mantener las líneas de comunicación que gozamos durante la campaña presidencial. Y que esas líneas de conducta y demás sean las que permitan darle un aval a un candidato o cosas por el estilo. Es decir, no salirse de lo que se planteó como la propuesta de Rodolfo Hernández para el país.

SEMANA: Además de estructurar su partido, lo más probable es que Rodolfo Hernández se lance a la Gobernación de Santander.

A. B.: Lo está pensando. Es probable que lo haga, lo está pensando, no es que ya haya tomado la decisión, pero es muy probable que lo haga. Creo que, por ahora, lo verán en el Congreso.

SEMANA: ¿Cómo le parece el papel de Rodolfo Hernández después de perder las elecciones?

A. B.: Me parece que está siguiendo la línea que él planteó, que es observar el comportamiento del gobierno y oponerse a todo aquello con lo cual no está de acuerdo. Entonces, esa es la línea que él está teniendo. En el Congreso, creo que le está pasando lo mismo que le ocurrió a Gustavo Petro en el 2018, no es el rol que estaba buscando en la vida, por consiguiente, Rodolfo no está en el lugar ideal.

SEMANA: Hay gente de la derecha defraudada con Rodolfo Hernández porque lo ven como un opositor tímido, ¿qué piensa?

A. B.: Creo que hay mucha gente radicalizada. Los ataques que vienen contra Rodolfo Hernández, contra mí, demuestran que hay un sectarismo demasiado violento. Dentro de esa línea hay gente que pide que él sea alguien muy agresivo contra el gobierno. Hay cosas en las cuales él está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, otras con las que no y cuando no está de acuerdo es vehemente. La gente quiere que todo sea blanco y negro, que todo sea a los golpes y ahí hay un error que es parte del drama que ha tenido Colombia.

SEMANA: María Fernanda Cabal cuestionó su papel como asesor de Rodolfo Hernández. ¿Qué opina?

A. B.: La señora María Fernanda Cabal no sabe muchas cosas de las que habla. En el caso de lo que habló, no tiene idea de a qué se estaba refiriendo y solamente especuló.

SEMANA: Cabal dice que Rodolfo Hernández, al parecer, no quería ganar. ¿Qué tan real es?

A. B.: Esa es una teoría de Cabal. Rodolfo se la jugó en esta elección, al final ocurrieron muchas cosas: ataques, errores, decisiones, tal vez no tan acertadas, pero no es que Rodolfo no quisiera trabajar.

SEMANA: Por cierto, ¿ve a Cabal como jefe de la oposición?

A. B.: Ella está asumiendo ese rol, no sé si la oposición está en línea detrás de ella, pero lo está asumiendo.

SEMANA: ¿Volverá a trabajar con Rodolfo Hernández?

A. B.: Es posible.

SEMANA: De otro lado, ¿cómo ve las primeras decisiones de Gustavo Petro?

A. B.: En muchos campos, mesuradas, buscando gobernar bien, buscando que el país se encamine por una buena senda. Hay contradicciones demasiado fuertes entre miembros del equipo de gobierno. Entonces, eso hace pensar que tal vez no sea tan armónico el desempeño de su gabinete. Independientemente de lo que haya prometido, pienso que muchísima gente que votó por él construyó en su mente una expectativa sobre Petro y espera que esos cambios se produzcan rápidamente. Si no se producen rápidamente, como la gente pretendería que ocurran, la ansiedad de la ciudadanía producirá algunos problemas, conflictos, convulsiones.

SEMANA: Usted habla de contradicciones frecuentes del gabinete, ¿a qué se refiere?

A. B.: Hay contradicciones porque hay posiciones muy diferentes entre miembros del gabinete, fundamentalmente. Es algo que hay que ver si con el desarrollo de los días se va armonizando en el equipo de gobierno o persisten las contradicciones.

SEMANA: ¿Cómo le pareció el gabinete?

A. B.: Es un gabinete que lo que busca es gobernabilidad, hay gente muy capacitada, hay reconocimientos históricos. Es una mezcla de simbólico y muy práctico.

SEMANA: ¿Cuánto tiempo cree que dure la luna de miel entre el Congreso y el Gobierno Petro?

A. B.: Depende. En realidad, el gobierno entró poniendo en el Congreso una cantidad de proyectos que no son fáciles de manejar. Hay que ver cómo les termina de ir. Me parece que hay una iniciativa del gobierno de poner, de entrada, toda la carne en la parrilla desde el primer día y no sabemos cómo terminará eso. Por ahora hay una saturación, una carga de trabajo sobre Roy Barreras, una carga muy intensa sobre Alfonso Prada. No sé qué tanto habrá armonía.

SEMANA: ¿Usted trabajará con Petro?

A. B.: No, no es un principio mío ni cosa por el estilo. Trabajé en el 2018 con él, en este momento hay demasiadas señales que indican que no hay coincidencias entre él y yo. Me parece que ha quedado una línea de irritación muy grande de la campaña y no veo un espacio de trabajo armónico. Lo digo porque hay una actitud que surge de la gente alrededor de Petro, así como hay unos que tienen una actitud normal; también hay un clima de fondo, que es como si la campaña no se hubiera terminado en buena parte de la militancia petrista, y me parece que eso genera una especie de mar de fondo agitado.