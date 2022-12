Reconocido integrante del Pacto Histórico descarta, por ahora, ser candidato a la Alcaldía de Bogotá

En octubre de 2023, los colombianos acudirán a las urnas nuevamente para elegir alcaldes, gobernadores y otros cargos de elección popular.

Sin duda, serán unas elecciones históricas porque existiendo un gobierno de izquierda, la tradición en muchas regiones de Colombia podría cambiar y girar hacia el progresismo.

En ese escenario político, las colectividades están buscando figuras visibles y líderes que puedan estar en la contienda para los comicios.

En el caso del Pacto Histórico están analizando qué personas pueden estar para la Alcaldía de Bogotá y por eso el sonajero empezó a moverse. Eso sí, está descartada la propuesta de Roy Barreras, quien quiso promover a Germán Vargas Lleras.

Sin duda, la Alcaldía de Bogotá es la más importante del país, por lo que el Pacto Histórico quiere tener al sucesor de Claudia López. Aunque no hay nombres definidos, pusieron a sonar a Gustavo Bolívar. De hecho, el congresista dijo en SEMANA que renunciaría al Legislativo en el próximo año al sentirse cansado del Congreso.

Sin embargo, Bolívar rechazó esa posibilidad y no cree que sea el momento de aspirar a la Alcaldía de Bogotá.

“No me seduce, salvo que me cojan y me ahorquen y de repente me den una orden del grupo, pero a mí no me gusta hoy la Alcaldía. En este momento le puedo decir que no me interesa, pero como digo, es política, tengo jefes y no sé qué pase de aquí allá, pero a mí no me gusta mucho”, indicó.

Eso sí, dado el caso que el presidente Gustavo Petro se lo pida, sí sería aspirante del Pacto Histórico para las elecciones en 2023 por lo que el único que lo podría convencer sería el mandatario de los colombianos.

Gustavo Bolívar - Foto: juan carlos sierra-semana

A Bolívar también le propusieron ser aspirante a la Gobernación de Cundinamarca, pero también descartó esa posibilidad de inmediato.

Este es el plan del uribismo para ganar la Alcaldía de Bogotá: ¿a qué le apostarán?

El Centro Democrático ya se prepara para las elecciones regionales del próximo año en Bogotá, una de las principales plazas del país en la que buscarán obtener el poder. Con el expresidente Álvaro Uribe a la cabeza, el partido de oposición pretende hacerles frente al petrismo y a Claudia López, a quienes les han hecho la llamada “oposición constructiva”. Por ahora tienen claro que la oposición que hagan los congresistas al Gobierno y los concejales a la alcaldesa será clave para los comicios del próximo año.

Esta vez Uribe no se quedará quieto, como sucedió en las pasadas elecciones presidenciales en las que no respaldó a ningún candidato, según dijo, porque apoyar a un aspirante terminaría afectando esa iniciativa.

Dentro del Centro Democrático reclaman que, a pesar de que respetan esa posición del expresidente, hacía falta su liderazgo y sigue siendo una figura de peso dentro del partido para mover el voto uribista. Además, la justicia le ha ido dando la razón en su caso. El expresidente ha estado más activo y ya enfila baterías en la capital. Se trata de la primera colectividad que empieza a mover fichas en el tablero de la política bogotana para 2023.

Una de las reuniones más importantes sucedió hace dos semanas con el empresario Mario Hernández, quien recibió a Uribe en sus oficinas en Bogotá. Allí el expresidente le propuso ser cabeza de lista por el partido para el Concejo el próximo año. Según le detalló Hernández a SEMANA, se trata de una oferta tentadora: “Yo soy uribista, creo que él ha hecho una gran labor. Tiene un gran amor por el país y por la democracia. Hay que ayudarle”.

El empresario aseguró que todavía no ha tomado una decisión de fondo, pero antes de final de año deberá darle una razón al expresidente. Una de las grandes dudas de Hernández es que sabe que no puede dejar de lado a sus casi 3.000 empleados.

“Me encantaría poder hacer una propia construcción de un mejor país”, aseguró el empresario de la marroquinería, que, más allá de si se lanza o no, está firmemente convencido de que los gremios, dueños de empresas y políticos deben trabajar de la mano en favor de la comunidad y de la capital.

Una de las grandes dudas que hoy rodea al uribismo en Bogotá pasa por hacer una lista cerrada o abierta. La propuesta de que Hernández encabece la lista llevaría a que elijan votar por el logo, así se lo hizo saber el expresidente a Hernández en la cita que tuvieron, ya que si acepta el empresario podría configurar el orden de los candidatos.

Sin embargo, entre los aspirantes al Concejo hay otras opiniones. Aunque reconocen que el apoyo del empresario será fundamental para conservar las cinco curules o incluso ampliarlas, todos consideran que el partido debería jugársela por una lista abierta en la que cada uno pueda competir con su propio caudal electoral.

“Hay muy buenos candidatos, por lo menos unos 20 o 22 con buena trayectoria, lo que hace que el partido piense en la lista abierta”, afirmó el concejal Óscar Ramírez Vahos. No obstante, reconocen que la última palabra la tendrá el expresidente Uribe y las directivas del partido.

Desde ya, según le confirmaron varios cabildantes a SEMANA, todos los actuales concejales –Diana Diago, Papo Amín, Jorge Colmenares, Óscar Ramírez Vahos y Javier Ospina– volverán a aspirar en 2023.

La estrategia de algunos para repetir pasa por impulsar banderas de la colectividad. Por ejemplo, Colmenares le apostará al valor de la familia y hará una consulta popular en la que recogerá firmas para la no legalización de las drogas. En el caso de Diago, la concejala dice que se seguirá enfocando en hacer debates que demuestren que la corrupción sigue rampante en la capital. Ospina aseguró que le apuntará a trabajar de la mano de los comerciantes y empresarios.