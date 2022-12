Este es el plan del uribismo para ganar la Alcaldía de Bogotá: ¿a qué le apostarán?

El Centro Democrático ya se prepara para las elecciones regionales del próximo año en Bogotá, una de las principales plazas del país en la que buscarán obtener el poder. Con el expresidente Álvaro Uribe a la cabeza, el partido de oposición pretende hacerles frente al petrismo y a Claudia López, a quienes les han hecho la llamada “oposición constructiva”. Por ahora tienen claro que la oposición que hagan los congresistas al Gobierno y los concejales a la alcaldesa será clave para los comicios del próximo año.

Esta vez Uribe no se quedará quieto, como sucedió en las pasadas elecciones presidenciales en las que no respaldó a ningún candidato, según dijo, porque apoyar a un aspirante terminaría afectando esa iniciativa.

Dentro del Centro Democrático reclaman que, a pesar de que respetan esa posición del expresidente, hacía falta su liderazgo y sigue siendo una figura de peso dentro del partido para mover el voto uribista. Además, la justicia le ha ido dando la razón en su caso. El expresidente ha estado más activo y ya enfila baterías en la capital. Se trata de la primera colectividad que empieza a mover fichas en el tablero de la política bogotana para 2023.

Una de las reuniones más importantes sucedió hace dos semanas con el empresario Mario Hernández, quien recibió a Uribe en sus oficinas en Bogotá. Allí el expresidente le propuso ser cabeza de lista por el partido para el Concejo el próximo año. Según le detalló Hernández a SEMANA, se trata de una oferta tentadora: “Yo soy uribista, creo que él ha hecho una gran labor. Tiene un gran amor por el país y por la democracia. Hay que ayudarle”.

El empresario aseguró que todavía no ha tomado una decisión de fondo, pero antes de final de año deberá darle una razón al expresidente. Una de las grandes dudas de Hernández es que sabe que no puede dejar de lado a sus casi 3.000 empleados.

“Me encantaría poder hacer una propia construcción de un mejor país”, aseguró el empresario de la marroquinería, que, más allá de si se lanza o no, está firmemente convencido de que los gremios, dueños de empresas y políticos deben trabajar de la mano en favor de la comunidad y de la capital.

Una de las grandes dudas que hoy rodea al uribismo en Bogotá pasa por hacer una lista cerrada o abierta. La propuesta de que Hernández encabece la lista llevaría a que elijan votar por el logo, así se lo hizo saber el expresidente a Hernández en la cita que tuvieron, ya que si acepta el empresario podría configurar el orden de los candidatos.

Sin embargo, entre los aspirantes al Concejo hay otras opiniones. Aunque reconocen que el apoyo del empresario será fundamental para conservar las cinco curules o incluso ampliarlas, todos consideran que el partido debería jugársela por una lista abierta en la que cada uno pueda competir con su propio caudal electoral.

“Hay muy buenos candidatos, por lo menos unos 20 o 22 con buena trayectoria, lo que hace que el partido piense en la lista abierta”, afirmó el concejal Óscar Ramírez Vahos. No obstante, reconocen que la última palabra la tendrá el expresidente Uribe y las directivas del partido.

Desde ya, según le confirmaron varios cabildantes a SEMANA, todos los actuales concejales –Diana Diago, Papo Amín, Jorge Colmenares, Óscar Ramírez Vahos y Javier Ospina– volverán a aspirar en 2023.

La estrategia de algunos para repetir pasa por impulsar banderas de la colectividad. Por ejemplo, Colmenares le apostará al valor de la familia y hará una consulta popular en la que recogerá firmas para la no legalización de las drogas. En el caso de Diago, la concejala dice que se seguirá enfocando en hacer debates que demuestren que la corrupción sigue rampante en la capital. Ospina aseguró que le apuntará a trabajar de la mano de los comerciantes y empresarios.

El expresidente Álvaro Uribe promete dar línea en la colectividad y acompañar a los candidatos en la contienda de 2023. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

El sonajero

Aparte de los cabildantes, hay otros nombres en el sonajero para la lista del Concejo en Bogotá. Se habla de Jorge Barón Jr., el hijo del famoso presentador, que estaría interesado en participar de ese proceso. El joven ha ganado reconocimiento por sus agudas críticas al gobierno de Gustavo Petro y con tan solo 21 años se perfila para ser una de las voces fuertes de la derecha en la capital. Además, trabajó de la mano del senador Miguel Uribe y ha expresado su admiración por el expresidente Uribe. Barón estuvo en el foro que hizo el partido en la capital. “Él puso esa semilla de la política en mi corazón. Le mandó muchos saludos a mi papá. Me dijo que siempre fuera coherente”, aseguró el joven sobre el expresidente Uribe.

Otros de los candidatos que suenan al Concejo por el uribismo son Gustavo Niño, exalcalde de la localidad de Santa Fe, y Ánderson Acosta, exalcalde de Fontibón y San Cristóbal.

La decisión también podría pasar por el apoyo de los congresistas a algunos líderes locales que quieran llegar al Concejo. Por ejemplo, se habla de que Julián Uscátegui, edil de Usaquén y hermano del representante a la Cámara, José Jaime Uscátegui, buscaría dar el salto al cabildo distrital. Asimismo, Carlos Flórez contaría con el respaldo del congresista Andrés Forero, y Edwin León es cercano a Miguel Uribe.

A la alcaldía

En el caso de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, el tema aún está a la expectativa. Sin embargo, por ahora el nombre más fuerte y que genera mayores consensos es el de Diego Molano, exministro de Defensa.

Varios han impulsado su nombre y él mismo ha reconocido que tendría interés en ser aspirante en la capital. “Estamos dedicados a hacer ‘famipuntos’, estamos en la tarea de garantizar una continuidad en esas labores que veníamos haciendo en seguridad. ¿Quién no quisiera ser alcalde de Bogotá? Es un honor poder servir a todos los bogotanos, pero por ahora estamos dedicados a los ‘famipuntos’”, afirmó Molano.

El exministro, fuera de haber ganado reconocimiento como uno de los funcionarios más cercanos al expresidente Iván Duque, representa una de las principales banderas del partido: la seguridad. Molano podría encontrar allí ese sentimiento ciudadano de los capitalinos que están cansados de los robos constantes. Además, fue concejal de la ciudad y director programático de la campaña en Bogotá para las elecciones de 2015 de Francisco Santos.

En el uribismo no descartan alianzas. Causó ruido que Uribe haya mencionado al exsenador Jorge Enrique Robledo, quien ya dijo que no va a aspirar. No obstante, SEMANA conoció que la ficha más fuerte del uribismo, más allá de Molano, sería Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane.

Aunque algunos aseguran que se postulará como independiente, no hay que olvidar que llegó a ese cargo tras haber trabajado con la exsenadora uribista María del Rosario Guerra y, por eso, Oviedo podría ser quien ondee las banderas del Centro Democrático.

Hay que tener en cuenta que todavía falta definir algunos mecanismos de consulta para esas elecciones y que se estrenará la segunda vuelta. Por eso, las alianzas se podrían dar en esa instancia.

Por ahora, la tarea en la capital es que los concejales e interesados en representar al partido hagan oposición a Petro y a Claudia López. Sin embargo, en el caso de la mandataria local, en voz baja algunos reclaman que falta contundencia para cumplir esa tarea a cabalidad por parte de algunos concejales.

En el Centro Democrático se dice que será clave para los resultados del próximo año resaltar los objetivos que López no cumplió y brindarles soluciones de fondo a los capitalinos. Bogotá, además de ser una de las plazas más importantes del país, es una ciudad en la que generalmente el voto de opinión es fundamental en esas elecciones.