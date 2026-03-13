Reconocidos abogados penalistas expresan su apoyo a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “Nos llenan de ilusión democrática”

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo han ido recibiendo, poco a poco, más apoyo de diferentes sectores políticos y sociales. Este viernes, 13 de marzo, un grupo de importantes juristas hizo lo propio y se sumó a la campaña de los ganadores de la Gran Consulta por Colombia.
A través de una carta, estas prestigiosas personalidades enviaron un mensaje a los colombianos sobre lo que, desde su punto de vista, necesita Colombia para superar la realidad que se está viviendo.
“Hoy más que nunca, nuestro país requiere de manera urgente e inmediata una reconstrucción ética y moral de todos los ámbitos de nuestra sociedad, así como un respaldo incondicional a nuestras instituciones”, señalaron.
Este fue el principal motivo que los llevó a expresar su apoyo hacia Valencia y Oviedo, a quienes destacaron por sus cualidades humanas, su preparación intelectual y su solidez ética.
Gracias a este grupo de admirados abogados que han firmado esta carta. Colombia necesita reconstrucción ética, respeto por la Constitución de 1991 y unidad para salir adelante. Ese es el país que queremos construir juntos. pic.twitter.com/5YjzthBWuJ— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 13, 2026
Estos aspectos, según dijeron los juristas, los llenan de “ilusión democrática” y los llevan a pensar que Colombia puede tener un muy buen futuro en manos de la senadora y del exdirector del Dane.
En la misiva, también hicieron un llamado a todos los ciudadanos para defender la Constitución de 1991, recordando que es el “pilar fundamental” de la Nación.
“Esperamos que esta carta tenga eco en la comunidad académica y población en general, especialmente entre quienes tenemos el deber moral de defender el más preciado bien del Estado de derecho: la justicia”, concluyeron.
Los firmantes de la misiva fueron:
- Jaime Granados Peña, abogado.
- Jaime Bernal Cuéllar, exprocurador general de la Nación.
- Juan David Riveros Barragán, abogado.
- Juan Carlos Prías, abogado.
- Juan Felipe Amaya, abogado.
- Jaime Lombana Villalba, abogado.
- Víctor Mosquera Marín, abogado.
- Jesús Albeiro Yepes, abogado.
- Hernán Gonzalo Jiménez, abogado.
- Edgar Munévar Arciniegas, abogado.
Tras conocer la misiva, Paloma Valencia reaccionó a través de su cuenta de X y envió un mensaje de agradecimiento a estas personalidades por el apoyo que expresaron.
“Colombia necesita reconstrucción ética, respeto por la Constitución de 1991 y unidad para salir adelante. Ese es el país que queremos construir juntos“, escribió.