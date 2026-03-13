Reconocidos abogados penalistas expresan su apoyo a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “Nos llenan de ilusión democrática”

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo han ido recibiendo, poco a poco, más apoyo de diferentes sectores políticos y sociales. Este viernes, 13 de marzo, un grupo de importantes juristas hizo lo propio y se sumó a la campaña de los ganadores de la Gran Consulta por Colombia.

A través de una carta, estas prestigiosas personalidades enviaron un mensaje a los colombianos sobre lo que, desde su punto de vista, necesita Colombia para superar la realidad que se está viviendo.

“Hoy más que nunca, nuestro país requiere de manera urgente e inmediata una reconstrucción ética y moral de todos los ámbitos de nuestra sociedad, así como un respaldo incondicional a nuestras instituciones”, señalaron.

Este fue el principal motivo que los llevó a expresar su apoyo hacia Valencia y Oviedo, a quienes destacaron por sus cualidades humanas, su preparación intelectual y su solidez ética.

Estos aspectos, según dijeron los juristas, los llenan de “ilusión democrática” y los llevan a pensar que Colombia puede tener un muy buen futuro en manos de la senadora y del exdirector del Dane.

En la misiva, también hicieron un llamado a todos los ciudadanos para defender la Constitución de 1991, recordando que es el “pilar fundamental” de la Nación.

“Esperamos que esta carta tenga eco en la comunidad académica y población en general, especialmente entre quienes tenemos el deber moral de defender el más preciado bien del Estado de derecho: la justicia”, concluyeron.

Los firmantes de la misiva fueron:

Jaime Granados Peña, abogado.

Jaime Bernal Cuéllar, exprocurador general de la Nación.

Juan David Riveros Barragán, abogado.

Juan Carlos Prías, abogado.

Juan Felipe Amaya, abogado.

Jaime Lombana Villalba, abogado.

Víctor Mosquera Marín, abogado.

Jesús Albeiro Yepes, abogado.

Hernán Gonzalo Jiménez, abogado.

Edgar Munévar Arciniegas, abogado.

Tras conocer la misiva, Paloma Valencia reaccionó a través de su cuenta de X y envió un mensaje de agradecimiento a estas personalidades por el apoyo que expresaron.

“Colombia necesita reconstrucción ética, respeto por la Constitución de 1991 y unidad para salir adelante. Ese es el país que queremos construir juntos“, escribió.