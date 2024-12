Ricardo Roa y Julián Caicedo revelan cómo se conocieron y salieron del clóset: “Pasé 62 años de mi vida sin que nadie supiera mi orientación sexual”

“Yo pasé 62 años de mi vida sin que nadie supiera cuál era mi orientación sexual ni con quién vivía o no. Ahora hasta me toman fotos si voy al baño en un restaurante. Soy una persona que no me gusta la figuración, pero creo que estos odios y tantos cuestionamientos son injustos. Estoy muy tranquilo y lo seguiré estando, porque en mis actuaciones siempre he sido moral, absolutamente legal y ético”, narró Roa.