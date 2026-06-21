Rifirrafe entre Fico Gutiérrez y Petro en X sube de tono: “Te dedicaste a darles garantías a los peores criminales”

Muy temprano, sobre las 9:29 a. m. de este domingo 21 de junio, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recordó a través de X el llamado tarimazo.

Se trata de un evento que se llevó a cabo en junio de 2025, donde el presidente Gustavo Petro compartió tarima en La Alpujarra con jefes de las estructuras criminales más peligrosas de Medellín y del Valle de Aburrá, algo que generó repudio nacional.

Tras lo anterior, el alcalde Gutiérrez dijo en X hoy domingo. “Hoy se cumple un año del infame ‘Tarimazo’, en el que Petro se puso del lado de los peores criminales. Colombia merece un presidente que le dé garantías a los ciudadanos y no a los criminales”.

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Pasaron pocos minutos y el presidente Gustavo Petro le respondió a Gutiérrez. El jefe de Estado justificó en parte de su mensaje el haber compartido tarima con dichos criminales.

“Señor Fico, todo preso en Colombia, por orden de la ley, debe ser rehabilitado y convertido en constructor de sociedad. Las personas que fueron a tarima eran todas presas y volvieron a prisión en procesos de rehabilitación. La mejor rehabilitación que en Medellín se puede conseguir es que los antiguos criminales que están en procesos presidiarios de rehabilitación ayuden a pacificar las comunas y ayuden a reducir la tasa de homicidios en Medellín, cosa que hemos logrado”, dijo el presidente Petro.

Posteriormente, el alcalde de Medellín le pidió a Petro que no justificara lo injustificable. Además, aprovechó para lanzarle un vainazo. “Me queda el consuelo de que ya pronto cesará la horrible noche”, dijo.

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“Petro, por más que trates de justificar lo injustificable, los colombianos tenemos muy claro que te dedicaste a darles garantías a los peores criminales. El infame ‘Tarimazo’ en Medellín bien resume tu gobierno al servicio de los peores asesinos. Me queda el consuelo de que ya pronto cesará la horrible noche. Colombia merece un presidente que cuide a los ciudadanos y no a los criminales. Ya voté y lo hice con mucha alegría y esperanza”, fue el mensaje completo de Gutiérrez.