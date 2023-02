Rodolfo Hernández, ¿de enfrentarse a Gustavo Petro en las elecciones a aliarse con él?

Rodolfo Hernández fue sin duda el candidato sorpresa de las pasadas elecciones presidenciales, tanto que no solo se metió a segunda vuelta, sino que alcanzó a crear tensiones en la campaña de Gustavo Petro, quien veía cómo se estaba poniendo en riesgo su anhelo de ser presidente frente a un hombre que venía en ascenso.

Durante las últimas semanas, como es natural en las contiendas políticas, Petro y Hernández se lanzaron todo tipo de ataques, algunos de los cuales llegaban incluso al plano personal. Al final, la balanza se inclinó a favor del candidato del Pacto Histórico y hoy presidente.

Pero a pesar de lo tensionante que resultó la campaña, Petro y Hernández, luego de batirse en las urnas, ahora parecen tener una relación bastante cercana. Incluso, el exalcalde de Bucaramanga se negó a hacerle oposición al Gobierno en su corto paso por el Senado.

La cercanía entre ambos líderes sería tal que ya empiezan a sonar rumores de que podrían hacer alianza en Santander para que Hernández conquiste la gobernación de ese departamento en las elecciones regionales de octubre.

Gustavo Petro, Rodolfo Hernández y Emiro Arias. - Foto: SEMANA/Autor anónimo

Por lo menos así lo afirmó Emiro Arias, dirigente político de centro-izquierda en Santander, quien reveló, en diálogo con un líder del petrismo, que supuestamente Hernández sería el candidato del Pacto Histórico en ese departamento.

“Antonio, buenos días, gracias por estar pendiente. Lo primero que le quiero decir es que quienes tienen que resolver el tema son ustedes, la decisión de Petro es que el candidato a la Gobernación de Santander por el Pacto Histórico es Rodolfo Hernández. Ustedes tienen que resolver eso, yo no, yo a eso no le jalo. Nada. Cuando resuelvan eso hablamos, porque me imagino que a ustedes les corresponde por disciplina de partido acatar las decisiones de Petro en la Colombia Humana, porque esa es la decisión acordada con Rodolfo. Estaré pendiente, Antonio, muchas gracias”, se escucha a Arias en uno de los audios.

A renglón seguido, Arias, también excandidato al Senado por Fuerza Ciudadana, añadió: “No solamente eso, gana y manda para la mierda a todo el mundo, conociendo a Rodolfo (Hernández) cómo es, hace después lo que se le da la gana, pero bueno, esa es la decisión. Eso me lo contó Rodolfo, que se habían reunido tres veces con Gustavo Petro y que ya habían hecho el acuerdo que él fuera el candidato del Pacto Histórico a la Gobernación de Santander”.

El tema generó todo un revuelo político y ha provocado la reacción de líderes cercanos al ingeniero, quienes no han dudado en rechazar esta posible alianza.

“El ingeniero que yo conocí, con el que combatimos la corrupción, ya no existe. Lo que existe es un politiquero más”, señaló Jorge Figueroa, quien fue hasta hace poco uno de los más cercanos a Hernández.

El senador Jota Pe Hernández se mostró sorprendido con esta eventual alianza. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Por su parte, el senador Jota Pe Hernández, quien en la primera vuelta presidencial apoyó al ingeniero, indicó que toma esta alianza con sorpresa.

“Estoy sorprendido, pero como dicen por ahí, la política es dinámica, hace poco se daban duro, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, lo tomo con sorpresa, pero respeto, si llega a ser así”, indicó.

La respuesta del petrismo

En medio de los rumores, dirigentes del petrismo en Santander salieron este martes a negar cualquier acercamiento con el ingeniero y señalaron que aún están en busca de candidatos.

El Pacto Histórico es la fuerza política del presidente Gustavo Petro. - Foto: Darwin Núñez - Pacto Histórico

“Ante los persistentes rumores acerca de definiciones de candidaturas a la Gobernación del departamento de Santander (Rodolfo Hernández). La coordinadora del Pacto Histórico quiere informar a los santandereanos que obedecemos a lineamientos nacionales desde el partido; de tal forma que, este fin de semana, con nuestros congresistas realizaremos las primeras conversaciones con este propósito, por lo tanto, no es cierto que tengamos definidas candidaturas para la Gobernación”, dice una comunicación del Pacto Histórico en Santander.

Sin embargo, como ya se sabe, en la política, cuando se dice no, en realidad puede ser sí.