“El decretazo no existe, no hay ninguna constituyente, no habrá reelección, nadie va a cerrar el Congreso; los medios han sido, son y seguirán siendo libres. La derecha lleva tres años diciendo que nos íbamos a volver Venezuela. Usan fantasmas para sembrar miedos, pero los colombianos no son niños que crean en fantasmas. Son más inteligentes que eso y saben que hay problemas reales de la gente que hay que resolver”, dijo.